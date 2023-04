EVROLIGA "PECNULA" ALEKSU, A NAVIJAČI ODUŠEVLJENI: Avramović dominirao, Željkov urlik mu ukrao šou (VIDEO)

Navijači Partizana sa oduševljenjem dočekali foru koju je zvaničan profil Evrolige napravio na račun Alekse Avramovića, Željka Obradovića i situacije u kojoj su bili ranije tokom sezone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Partizana su u četvrtfinalu Evrolige nakon što su na gostovanju savladali Monako (88:84), a do velike pobjede crno-bijele je vodio Aleksa Avramović. Iako je on nakon meča istakao Kevina Pantera kao ključnu figuru, sa 22 postignuta poena bio je jedan od najbitnijih faktora za veliki trijumf. Zbog toga mu je zvanični profil Evrolige posvetio tvit, ali uz manju dozu humora.

U prvi mah se čini da je Evroliga okačila samo fotografiju Partizanovog beka koji je već do poluvremena imao 15 postignutih poena, ali to nije istina. Riječ je o kratkom snimku - Aleksina fotografija je samo pozadina, a kada poslušate zvuk čućete glas Željka Obradovića koji viče na jednog od miljenika Partizanove publike ove sezone. Ovako to izgleda:

Inače, snimak na kojem Željko Obradović viče na Aleksu Avramovića nastao je ranije u sezoni, a savjeti koje je najtrofejniji evropski trener dijelio košarkašu tokom sezone očigledno su urodili plodom. Kada je Partizanu bilo najpotrebnije, Avramović je iskoračio i odigrao jednu od najboljih partija u sezoni - dovoljnu za Top8 Evrolige. Pogledajte detalje sa meča protiv Monaka: