EVO KOLIKO JE PARTIZANU FALIO NAJBITNIJI IGRAČ! Crno-bijeli morali bez njega - donosi pobjede kad se lome veliki mečevi!

Jedan od najboljih poentera u Evroligi bio je nenadoknadiv gubitak za Partizan, posebno u ključnim trenucima meča.

Još jedan spektakularan meč odigrali su košarkaši Partizana u Evroligi, ali je malo sreće nedostajalo da Real iz Madrida bude "počišćen" u četvrtfinalu prestižnog takmičenja. Crno-bijeli su u Beogradu poraženi od gostiju iz Španije (82:80) pa će se igrati i četvrti meč u seriji, a koliko je Partizan bio blizu trijumfa i izbjegavanja tog meča govore i detalji iz samog finiša susreta.

Nakon trojke Džejmsa Nanelija za 77:75 na 3:09 do kraja susreta djelovalo je da Partizan ide ka novom trijumfu, ali se zatim "ugasio" napad crno-bijelih. Nedostajalo je malo, nedostajalo je da uđe samo jedan šut, nedostajala je neka trojka preko ruke kakva je u prvom meču ove serije donijela trijumf Partizanu... Nedostajao je Kevin Panter! Čovjek koji se digne na šut kada je ključno, kapiten, lider i najvažnije napadačko oružje ovakvo koncipiranog tima Željka Obradovića.

Zbog suspenzije nakon tuče u završnici drugog meča Kevin Panter je propustio treći, a propustiće i četvrti meč i to je vjerovatno ključni razlog zašto je Real Madrid "živ" u četvrtfinalnoj seriji protiv Partizana. Da je nekadašnji igrač Olimpijakosa, Crvene zvezde i Olimpije iz Milana bio u Obradovićevom timu na ovom susretu, verovatno bi njemu u ruke išle lopte u samoj završnici - tokom sezone je već pokazao kako rješava te situacije!

Recimo, najsvježiji primjer je prvi meč protiv Reala u Madridu, kada je Panter iznudio preuzimanje, a zatim preko ruke pogodio za tri poena, pobjedu i prvi brejk. U njegovom odsustvu odgovornost su preuzimali Džejms Naneli i Zek Ledej, uz jedan pokušaj Uroša Trifunovića nakon ofanzivnog skoka, što nije rezultiralo pobjedom za Partizan.

Na prvom meču u Madridu Panter je postigao čak 11 poena u posljednja tri minuta meča i tako istopio prednost Reala koja je prije njegove serije iznosila četiri poena (79:75). Samo nekoliko dana prije toga Panter je sličnu partiju prikazao protiv Budućnosti u Podgorici, gdje je njegova serija donijela Partizanu pobjedu i prvo mjesto na kraju ligaškog dela ABA lige. Podgoričani su bili izuzetno tvrd orah koji je kapiten "razbio" poenom sa linije penala u posljednjoj sekundi, ali i sa sedam postignutih poena u posljednjih tri i po minuta meča!

Posljednja tri minuta Partizana na meču protiv Reala:

promašaj Ledeja za dva poena

promašaj Trifunovića za dva poena

promašaj Nanelija za tri poena

promašaj Ledeja za dva poena

promašaj Ledeja za dva poena

promašaj Nanelija za tri poena

pogodak Ledeja za tri poena

promašaj Nanelija za dva poena

Dok su crno-bijeli teško dolazili do poena, Real je napravio seriju 7:2 u posljednja tri minuta meča. Valter Tavares je postigao poene za 77:77, Najdžel Vilijams-Gos "spakovao" trojku za tri poena prednosti gostiju, a Mario Hezonja slobodnim bacanjima na 11 sekundi do kraja riješio pitanje pobjednika u Beogradu. Do svega toga vjerovatno ne bi došlo da je Željko Obradović imao na raspolaganju Kevina Pantera koji neće moći da pomogne timu ni u četvrtak uveče!