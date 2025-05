"Pobjeđivali smo i veće": Đukić uzeo tri pehara, ali meč godine igra za reprezentaciju Srbije

Iskusni Darko Đukić vjeruje da nacionalni tim Srbije može da savlada Italiju i plasira se na Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Od 18 časova u Kraljevu Srbija juri pobjedu protiv Italije za plasman na Evropsko prvenstvo. Nakon što su "orlovi" propustili Svjetsko prvenstvo veliki je pritisak na njima, a Darko Đukić vjeruje u ovaj tim. Iskusni reprezentativac koji igra kao desni krilo, ali i kao desni bek ističe da nije bio tim na nivou protiv Letonije.

"Očekivanja u Letoniji su bila da pobijedimo, što smo na kraju i uradili, ali ne možemo biti zadovoljni načinom na koji smo odigrali. Moramo da analiziramo i popravimo određene stvari, jer ako želimo da pobijedimo Italiju, moramo biti na znatno višem nivou. Italijani igraju dobar rukomet, u posljednjih godinu dana napravili su veliki napredak i sigurno neće biti lak protivnik", rekao je Darko Đukić.

Uspio je ovaj tim u kvalifikacionom ciklusu da pobijedi Španiju, a viđali smo i pobjede protiv mnogo većih timova od Italija. Imaju "azuri" Domenika Ebnera i Lea Pratnera, ali imaju sa čim da odgovorimo rivalima. "Igrali smo protiv većih reprezentacija i pobjeđivali, tako da mislim da imamo i kvalitet i iskustvo da iznesemo ovu utakmicu. Na domaćem terenu, uz podršku navijača, možemo da ostvarimo cilj. Kada je bilo najvažnije, Kraljevo nas je uvijek nosilo. Podrška protiv Španije je bila fenomenalna i mnogo nam je značila – iskreno se nadam da će tako biti i sada."

Darko Đukić se nauzimao titula

Izvor: MN PRESS

Ove sezone je Đukić zajedno sa kolegom iz reprezentacije Vladimirom Cuparom uzeo tri domaća trofeja. Osvojili su kup, superkup i šampionat, a sada je vrijeme da se ponovi igra reprezentacije iz mečeva sa Španijom.

"Kada dolaziš u reprezentaciju pune glave dobrih rezultata, samopouzdanje je na maksimumu. Ovaj meč je nešto što čekaš i što moraš da odigraš najbolje što možeš. Vjerujem u ekipu i u ono što radimo. Taj dvomeč nam je donio ogromno samopouzdanje. Vidjeli smo da možemo da igramo protiv najjačih. Sada moramo to da potvrdimo, jer je vrijeme da se Srbija vrati na veliku scenu – na Evropsko i Svjetsko prvenstvo. Ova generacija ima kvalitet i vjerujem da možemo to da uradimo. Momci koji su tek ušli u tim su veoma kvalitetni i dobro vaspitani. Brzo su se uklopili u reprezentativni sistem i zaista daju značajan doprinos. Nas nekoliko starijih se trudimo da im pomognemo, da se osjećaju prihvaćeno i sigurno. Imamo dobru atmosferu i to je naša snaga", rekao je Đukić.