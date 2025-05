Srbija dobila dva pojačanja pred ključni meč: Igraju za plasman na Euro i biće mnogo jači

Miloš Kos se priključio reprezentaciji Srbije, a očekuje se da će Lazar Kukić igrati.

Izvor: MN PRESS

Srbija se pojačava pred meč sa Italijom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Iako se povredio u meču sa Letonijom Lazar Kukić bi trebalo da bude spreman, a timu se priključio Miloš Kos. Lijevi bek Erlangena se priključio ekipi, potvrdio je Rukometni savez Srbije na društvenim mrežama.

Bio je tim Srbije u Jeglavi bez njega i osjetilo se odsustvo jednog od najboljih napadača, a uz to bi Kos mogao da pomogne Lazaru Kukiću na poziciji srednjeg beka pošto je neke minute na tom mjestu na prošloj utakmici odrađivao Simo Šijan. Meč sa Italijom je na programu u Kraljevu u nedjelju od 18 časova.

Srbija je na diobi drugog mjesta u grupi sa Italijanima. Imaju šest bodova koliko i "azuri", a zapravo im poraz od njih u meču u Italiji pravi problem. Ukoliko "orlovi" pobijede, idu sigurno dalje kao drugi, a sa neruhešenim rezultatom bi bili treći i čekali bi druge utakmice.

Nikola Zečević jedva čeka

Izvor: Youtube/printscreen/IHF Competitions

"Prelijep je osjećaj biti ponovo u reprezentaciji. Od Svjetskog prvenstva za juniore i povrede koja je uslijedila, nisam bio dio seniorskog tima. Zahvalan sam selektoru i stručnom štabu što su mi ponovo ukazali povjerenje. Velika je čast igrati za Srbiju, nositi dres sa nacionalnim grbom, i što je najvažnije – osjećam se spremno da dam maksimum. Lijepo je vratiti se na teren sa reprezentacijom, i to na ovako važan način. Svi smo motivisani, iako je pritisak pobjede u Letoniji učinio svoje, sada nam je glavni fokus pobjeda protiv Italije. Posebno se radujem publici u Kraljevu – atmosfera će sigurno biti fantastična, a mi ćemo uz podršku sa tribina pokazati koliko vrijedi ova ekipa. Moja prva takmičarska utakmica u seniorskoj karijeri bila je baš u Kraljevu, dok sam igrao za Voždovac. Bilo je to prije osam godina. Sjećam se treme, svega što sam tada osjećao – mladost, debitantski nastup… I sada se vraćam u Kraljevo, ali kao zreliji igrač, sa mnogo više iskustva i sa reprezentacijom, u meču koji nas vodi na Evropsko prvenstvo. Za mene, to je lični krug koji se zatvara. Velika je to stvar", rekao je pred ovaj meč Nikola Zečević.

Kapiten Partizana koji se vratio u nacionalnu selekciju sada će biti u timu sa Matejom Dodićem i Simom Šijanom, momcima sa kojima je blistao u mlađim selekcijama. Sada je došlo vrijeme da oni ostave traga i u seniorskom timu.

"To je poseban osjećaj. Mi smo zajedno bili u vrhu, prolazili kroz sve kao djeca, i sada smo tu – korak do velikog uspjeha i sa seniorima. Svako od tih momaka zaslužuje ovaj dres i lijepo je vidjeti da naša generacija dobija šansu. Prvi trening poslužio je da uhvatim ritam u novim akcijama, selektor je sve vrijeme bio uz mene. Mnogo znači to njegovo iskustvo. Biti tu, slušati čovjeka koji je osvojio medalju sa reprezentacijom – to je privilegija i odgovornost", dodao je Zečević.