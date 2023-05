MEČ ODAVNO GOTOV, A GROBARI GRME U HALI U MADRIDU: Evroliga u čudu, čak su i Španci aplaudirali! (VIDEO)

Nevjerovatno kakvu je podršku Partizan imao ove sezone u Evroligi. Završilo se prikladno, pjesmom "grobara"!

Partizan nije uspio da se plasira na Fajnal for, ali navijače crno-bijelih to nije rastužilo. Pokazali su koliko vole svoj klub, a za to su dobili čak i aplauze domaće publike u Madridu.