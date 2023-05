Pucamo sami sebi u noge, uvozimo trenere strance!? Vladan Milojević o novom šefu Zvezde: Što mene Salcburg nije zvao?

Nekadašnji trener Crvene zvezde Vladan Milojević komentarisao je aktuelnu situaciju na Marakani i dolazak trenera Baraka Bahara.

Izvor: MN Press/Twitter/Sport5/Screenshot

Vladan Milojević vodio je Crvenu zvezdu dva puta u grupnoj fazi Lige šampiona - i to tako što je od prvog kola kvalifikacija sa njom stizao do elite. U međuvremenu to nije ponovio Dejan Stanković, dok Miloš Milojević neće dobiti ni priliku, iako je Zvezda čak obezbijedila i direktno učešće u grupnoj fazi usled napretka Srbije na UEFA listi. Čeka se još samo zvanična potvrda i taj posao će biti povjeren Baraku Baharu, a na "Marakani" imaju velike planove sa njim i žele da nadmaše prethodna dva učešća tako što će probati da makar dođu do trećeg mjesta koje vodi u Ligu Evrope.

Da bi Zvezda bila konkurentna u Ligi šampiona, potrebna su i velika ulaganja, ali Vladan Milojević u intervjuu za "Max Bet Sport" poručuje da "to nije realnost, nego romantika": "Za Zvezdu je, zbog sredstava, veoma bitno da učestvuje, a da bi bila konkurentna put je mnogo, mnogo težak. U ovom trenutku Liga šampiona je takmičenje velikog novca. To je Liga bogatih klubova koji imaju nestvarno velike budžete. Novac sve diktira, pa i to koliko ćeš da budeš konkurentan. Morate da imate veliki budžet da biste napravili dobar tim, ali to nije sve. Možete i da dobijete neku utakmicu, protiv boljih od sebe, ali tu se, u ovom trenutku, sve završava. Da biste nešto više učinili potreban je sistem, proces, vizija, strategija", kazao je Milojević.

Bivši trener Crvene zvezde, koji sada radi u Apoelu, poručuje da je mnogo problema koji ne mogu da se riješe preko noći i nabraja terene, mentalitet, pa i ljude koji rukovode. Takođe, navodi i da je otežavajuća okolnost i to što reprezentativci neće da igraju u prvenstvu Srbije, dok dodaje i da je naša struka potcijenjena.

"Struka je potpuno u zapećku. Fudbalom dominiraju ljudi koji su u zoni komfora, koji nisu spremni za kvalitativne promjene pa napretka nema. Počeli smo i da uvozimo trenere iz inostranstva. Pucamo sami sebi u noge, a imamo sjajne trenere. Ja sam uspio, a srpski sam trener. Od prvog kola smo došli do Lige šampiona. Znači to je moguće da se uradi. Ako sam mogao ja, mogu i drugi, ali je potrebno puno rada, odricanja, posvećenosti, znanja. I više vjere u naše stručnjake. Eto, prije godinu, dvije svi su pričali o Dinamu i hvalili ih na sva usta. Posebno su isticali da uspehe postižu sa samo dva stranca, a da su ostalo domaći igrači. Niko neće da kaže, pomene, da smo mi eliminisali Salcburg sa 10 naših igrača. Samo je Ben bio stranac. Kakav je to podatak, ali niko ovdje to da istakne. Nama je sve drugo slađe. Sad mi pade na pamet pa što mene tada Salcburg nije angažovao, eliminisao sam ih, a imali su bolje pojedince?", postavlja pitanje Vladan Milojević.

Izvor: FK Crvena zvezda/Twitter/printscreen

Ljubimac navijača Crvene zvezde očekuje da će Barak Bahar dobiti konkurentan tim koji će počivati na brzini i snazi, međutim i dalje ne može da prežali što je jesenas Dejan Stanković otišao poslije neuspjeha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, baš upravo protiv Makabija koji je vodio Izraelac.

"Žao mi je što trošimo naše ljude. Žao mi je Dejana Stankovića koji je došao poslije mene. Radio je vrlo dobar posao, sastavio kvalitetan stručni štab. Nismo smjeli da ga potrošimo. Morali smo da ga čuvamo, zalivamo da traje. On bi i danas bio daleko najbolje rješenje za Zvezdu. Vrlo je bitno da trener govori srpski jezik, da poznaje mentalitet, podneblje i igrače u dušu. Što se tiče Baraka, imao je u Izraelu dosta brzih igrača. Brzina je potrebna i Zvezdi. Skauting je veoma bitan. Treba dovoditi samo vrhunske strance i voditi računa o Zvezdinoj djeci. Naravno ja mu želim uspjeh i savjetujem mu da sve sam snimi. Naši ljudi su prilično negativni i onda dobijete iskrivljenu sliku. To je kao u onoj priči o gluvoj žabi koja se popela na vrh zgrade samo zato što je bila gluva...", kazao je Milojević.