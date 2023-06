DOĐITE SUTRA U SOMBOR - ETO GA JOKIĆ U ŠORCU I PAPUČAMA! Somborci za MONDO: Gdje će biti? Pravac hipodrom

MONDO je bio u Somboru, gledao finale, a onda slavio sa Somborcima! Naši reporteri su pričali sa onima koji Nikolu znaju cijeli život i svi oni kažu - to je naš Nidža, a ne neki MVP! Od reportera MONDA iz Sombora

Nikola Jokić je još jednom dokazao da je najbolji košarkaš današnjice, a Denver je dokazao da nema boljeg tima od njih trenutno u NBA ligi. Osvojili su titulu, u šta je na početku sezone vjerovalo jako malo ljudi. Ipak njegovi Somborci su vjerovali u "svog Nidžu", čovjeka koji se nije nimalo promijenio otkako je postao zvijezda.

MONDO ekipa otišla je pravo u Sombor da vidi kako izgleda praćenje Denver Nagetsa i najvećeg živog Somborca u njegovom rodnom gradu i šta Somborci misle o svom heroju. Uglavnom misle da je "on njihov", da se "nije promijenio" i da je "za čistu peticu".

"Poznajem lično i Nikolu i cijelu njegovu porodicu. O Nikoli mogu da kažem da je najobičniji momak koji može da postoji. Mi Somborci trenutno nismo ni svjesni kakva je on svjetska ličnost. U organizaciji grada Sombora došli smo na ideju da našim sugrađanima obezbijedimo mogućnost da zajedno ispratimo ovu finalnu seriju iako je kasno i znam da je radni dan sutra, ali kao što vidite određeni broj ljudi je došao", rekao je jedan od organizatora ovog skupa za MONDO. Pogledajte kako je skup izgledao:

Somborci svog Nikolu vole i ističu da radi velike stvari ne samo za svoj tim, već i za Srbiju i Sombor. "Sigurno, sigurno, sve što Nikola trenutno radi mi nismo ni svjesni šta je to, ali on je naš sugrađanin, naš drugar i jednostavno koliko je običan i prizeman da i mi sami nismo svjesni šta trenutno radi. Taj njegov uspjeh će biti veliko priznanje za njega, njegovu porodicu i njeov klub i za našu državu a što je nama bitno i za naš grad", rekao nam je organizator koji dobro poznaje porodicu Jokić: "Više ga znam iz srednje škole, Nikolina žena Natalija je moja drugarica. Sombor je mali grad i svi se znamo, on nama ovdje i nije neka atrakcija, ali opet kažem tek sad smo svjesni ko je on i šta je sve uradio i za državu i za naš grad."

Njegovi sugrađani kažu da ga svaki dan viđaju kada se vrati iz Amerike u rodni grad. Naravno, najćešće je na hipodromu, ali kada nije opušteno šeta svojim gradom.

"Nikolu sada kada se vrati u Sombor moći ćete svaki dan da sretnete u Somboru u opuštenoj varijanti u šorcu i papučama, možete ga sresti na Štrandu, u Bazenu, restoranu, kafiću, ali da podvučemo najviše vremena voli da provodi na hipodromu jer su mu konji najveći hobi", ističu Somborci za MONDO.

Na dočeku u Somboru bilo je i onih koji nisu odatle, pa smo tako na poluvremenu popričali i sa Ninom, koja dolazi iz Vukovara.

"Ja sam iz Vukovara, ali živim u Novom Sadu. Drugarica je vidjela pozivnicu pa smo se odvažie da ovdje da gledamo nas četiri", rekla nam je Nina Stević, a onda otkrila da je Jokić fascirnira iz stanovišta njene struke: "Više pratim Evroligu ali sad kada imamo našeg čovjeka u NBA mnogo više pratim i to. Fenomenalan je, ja sam oduševljena njegovim ponašanjem i time što promoviše prave vrijednosti. Ja kao sportski psiholog mogu da kažem da je on zapravo cijela ličnost. To se vidi po njemu njegovoj karijeri i njegovim uspjesima", rekla je Nina za MONDO.

Svi prisutni su rekli isto - drago im je što su imali privilegiju da upoznaju ne sjajnog košarkaša, već sjajnog momka.

"Bio sam u prilici da ga upoznam i drago mi je da sam upoznao takvog momka. Momak je ocjena pet, na ponos svih nas u Somboru i cijeloj Srbiji. Takav primjer je u današnje vrijeme rijetkost. Ja ga pamtim iz vremena kad je bio srednja škola dok se još nije dolazio do izražaja. Tek nakon srednje smo ga upoznali kao košarkaša. On se po svemu viđenom kasnije i prije, to je ona ista osoba koja je bila i ranije", rekao je još jedan Somborac za MONDO.

