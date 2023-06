MONAH SA OSTROGA DOVODI MIROTIĆA U CRVENU ZVEZDU! U Pioniru navijao za crveno-bijele, sad pregovara sa Nikolom!

Fotografija koju je podijelio na svom profilu pokazuje da se sastao sa Nikolom Mirotićem, a sigurno je bilo i priče o košarci.

Izvor: Twitter/velickotrpic/printscreen

Nije nikakva tajna da Crvena zvezda želi Nikolu Mirotića u timu za narednu sezonu, a nekadašnji španski košarkaš iskoristio je pauzu između dvije sezone da posjeti region. Prvo je "uhvaćen" na traktoru, a zatim su navijači Crvene zvezde riješili da uzmu stvari u svoje ruke - protosinđel Ilija Buha, poznati navijač crveno-bijelih, riješio je da pregovara sa sjajnim košarkašem.

Monah iz Prizrena danas je dio bratije manastira Ostrog, a utakmice Zvezde u Beogradu prati kad god ima prilike. Gledao je pobjedu Crvene zvezde protiv Asvela krajem 2022. godine, a tada je i skrenuo pažnju na sebe jer je pored koša, u mantiji, strasno navijao za srpski klub. Sada je odlučio da se umiješa i u sastavljanje tima za narednu sezonu, pa se na Tviteru pohvalio fotografijom sa sjajnim igračem i velikim vjernikom, uz komentar da su pregovori teški, ali idu u pravom smjeru!

Pregovori su teški ali idu u pravom smeru@kkcrvenazvezdapic.twitter.com/AnPWlpnx68 — Илија (Војинов) Буха (@velickotrpic)June 25, 2023

Inače, Nikola Mirotić ima nekoliko ponuda iz Evrolige, a pojedini izvori iz inostranstva napominju da bi i Partizan volio da obezbijedi njegov potpis. Ostaje da se vidi ko će uspjeti da ubijedi dosadašnjeg kapitena Barselone i koji će projekat za budućnost privući jednog od najcjenjenijih igrača u evropskoj košarci. Možda će baš razgovor sa Ilijom Buhom, koji ima prijatelje među igračima Crvene zvezde, ubijediti Mirotića!

Svojevremeno je Buha otkrio kako je došlo do toga da iz prvog reda prati Zvezdin meč u Evroligi. "Prvi pomoćnik trenera Crvene Zvezde, Marko Simonović, ljetos je bio u Ostrogu sa porodicom, ja sam bio dežuran, sačekao sam ih, pomolili smo se zajedno, a poslije otišli na kafu. Dao sam im blagoslov, a on me je pozvao da dođem da pogledam neku utakmicu. Ovo je druga koju sam gledao, zbog drugih okolnosti sam u Beogradu, ne mogu uvijek da dođem na utakmicu", objasnio je on.