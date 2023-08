NEDOVIĆ, PEŠIĆ I NERAŠČIŠĆENI RAČUNI IZ ZVEZDE: Da li je opet "puklo" među njima?

Odnos Svetislava Pešića i Nemanje Nedovića još od njihove saradnje u Zvezdi izazivao je posebnu pažnju. Nakon njihovog novog susreta prošle godine, ovog ljeta zajedno su radili samo nekoliko nedjelja.

Izvor: MN PRESS

Prošla jesen je, nažalost, ipak bila izuzetak. Selektor Svetislav Pešić i reprezentativac Srbije Nemanja Nedović sarađivali su na Eurobasketu 2022, iskusni bek je imao prostor u Karijevoj viziji u Pragu i Berlinu, ali je onda povreda u ranoj fazi Evropskog prvenstva ipak prekinula sve. Ovog ljeta stvorila se šansa da opet sarađuju na Mundobasketu, ali se to neće dogoditi, jer je Nedović, za sada bez zvaničnog objašnjenja, ipak napustio redove "orlova" i iščekuje se saopštenje Saveza ili obraćanje igrača ili selektora da objasne šta se dogodilo.

Bez konkretne informacije ili nagovještaja razloga, mnogima pada na pamet njihov komplikovan odnos iz vremena u kojem su sarađivali u Zvezdi u sezoni 2011/12, poslije čega je Nedović otišao u Ritas i iz njega u NBA ligu, a Pešić u Bajern. Za Karija je bila sporna Nedovićeva odbrana, Nedoviću je bilo sporno to što nije imao minutažu i prostor kakav je imao u godinama do Pešićevog dolaska i taj kratak spoj je dovodio i do neprijatnih situacija. Poput one kada su navijači tražili da Nedović uđe u igru, a Pešić ga hvatao za ruku, podizao za klupe i usred utakmice odvodio do partera, pa ga slao na teren da bi udovoljio navijačima.

"Odlučujući momenat utakmice je bio onaj kada me je navijač podsjetio da ubacim Nedovića. Zaspao sam na klupi. Bio sam toliko uzbuđen i izgubljen, nisam znao kako da reagujem na vrijeme. Važno je da pobjeđujemo zajednički. Ja ću sljedeći put da navijam, a ovaj gledalac neka dođe malo bliže, kada bude gust rezultat da me podsjeti, pošto sam već u godinama. To je vrlo važno", govorio je tada ironično Pešić. "Nedović mi se zahvalio deset puta što sam mu dao priliku, a ja sam mu rekao da se zahvali navijačima i da samo nastavi tako... Bilo je malo zezanja, samo da se ne zezamo previše", rekao je tada Pešić.

Nedović je nakon toga u intervjuu za MONDO otkrio da mu nije bilo prijatno dok se sve dešavalo. "Nisam mogao da čujem šta se on raspravljao sa njima, ali osjećao sam se malo glupo kada me je podigao i rekao da uđem na zahtjev navijača. Mislim da je bio meč protiv Zlatoroga. Ja sam rekao: 'Kouč, nemojte da slušate njih, ući ću kada Vi budete rekli', a on mi odgovorio: 'Ne, ne, ne, ima da uđeš'".

Kada je na proljeće te sezone "procurila" informacija da će Nedović otići u Lijetuvos Ritas, Pešić je otkrivao i detalje njihovog razgovora, objašnjavao da mu se Nedović izvinio... "Ponosan sam što ga imam u timu, a danas sam bio još ponosniji kada je došao i rekao mi da je sve što se priča možda istina. Sinoć sam čuo da je dobio ponudu. Prvo mi je poslao poruku rano ujutru i došao na Sajam da mi se izvini i da popričamo. On je danas u stvari pobijedio jer je donio odluku šta će u životu da radi. A to je da će da nastavi ono što je počeo u Crvenoj zvezdi", rekao je Pešić. "Uvijek sam postavljao sebi pitanje za koga igra taj Nedović, ko brine tuđe brige o njemu? Ko su ti ljudi koji su se pet godina brinuli o njemu... U međuvremenu samo jedne godine nije mijenjao trenere. Taj dečko ne zna gdje mu je glava a gdje mu je ona stvar. Njegov ukupan razvoj kao igrača je karakterističan primjer mladog talentovanog košarkaša iz provincije, krasnog momka, edukovanog i vaspitanog", govorio je Pešić.

Navijači su u Zvezdinim najtežim godinama uživali u njegovim zakucavanjima, u njegovom talentu i non-stop su dozivali Pešića i tražili da ga uvede, bez obzira na to što je Kari nerijetko smatrao suprotno i ljutio se zbog te situacije. Sve to, i još dosta toga, otežalo je taj period Nemanji, pa je i iz njegovog ugla saradnja bila opterećena nepotrebnim pritiskom - nametnutim van svlačionice.

"Mislim da je veliki problem bio to što sam godinu ranije igrao po 30 minuta i imao velika prava, usljed teške situacije u klubu. Dobro sam igrao i kod Mihajla Uvalina i kod Saše Nikitovića i javnost je očekivala da tako nastavim. Stvorio se nepotreban pritisak i na mene i na trenera, u štampi i na internetu, što je dosta negativno uticalo na moj status. Međutim, svi koji su bili u timu znaju da između Pešića i mene nije bilo nikakvih sukoba. Sarađivali smo i 2008, kada je on prvi put bio u Zvezdi i uvijek smo imali korektan i fer odnos... Jednostavno, trener je forsirao odbranu, meni je to slabija strana, ali sam radeći sa njim mnogo napredovao u tom segmentu", govorio je Nedović.

Poslije mnogo godina, Pešić je uvjeravao da bi Nedović ostao u Zvezdi da je i on ostao. "Nedović je rano otišao rano u NBA, ali recimo, da sam ja ostao trener u Zvezdi, Nedovića ne bih pustio da ide u NBA tada. Otišao bi kasnije i sada bi tamo igrao", rekao je Pešić početkom ove decenije.

Više od deset godina nakon njihovog rastanka, ponovo se priča o odnosu trenera koji je doneo srpskoj košarci posljednje zlato i igrača koji je kvalitetom, karijerom i reputacijom bio predviđen da bude jedan od nosilaca ovogodišnje reprezentacije. I šteta je što neće biti.