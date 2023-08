DOK SAM JA OVDJE, STRANCI NEĆE IGRATI ZA REPREZENTACIJU! Bivši igrač Partizana povisio ton na Svjetskom prvenstvu

Davis Bertans poručuje da neće biti naturalizovanih igrača u Letoniji dok je on tu.

Izvor: Profimedia

Dok god sam ja u reprezentaciji nijedan stranac neće igrati za naš nacionalni tim. To je poruka koju je poslao Letonac Davis Bertans. Naturalizovane igrače ne prihvata i želi da u ekipi budu samo oni koji su rođeni i odrasli tu. Sa nacionalnim timom prošao je u drugu fazu Mundobasketa, ali tamo neće moći da im pomogne njegov rođeni brat Dairis koji se povrijedio.

Bilo je spekulacija tokom ljeta da bi Majk Džejms mogao da zaigra za selekciju Letonije na Mundobasketu. "Ponosan sam na našu zemlju. Imamo svoje vrijednosti i želimo da u timu budu samo Letonci. Svaki od nas ima šansu da igra za reprezentaciju i u 12 igrača u rosteru uvijek će biti samo Letonci dok god sam ja ovdje. Mogu to da garantujem. Tu mislim na ljude koji su rođeni i odrasli u Letoniji, ne na one koji su dobili pasoš", jasan je Bertans, a koliko je to rizično govore i dešavanja u Turskoj pošto su oduzeti pasoši Skotiju Vilbekinu i Šejnu Larkinu jer su odbili da igraju za nacionalni tim.

Posebno je pohvalio navijače. "Nevjerovatno je, za zemlju koja ima oko dva miliona ljudi i igra na ovako velikom takmičenju. Stvarno je nestvarno. Vidimo koliko naših navijača ima ovdje i možemo samo da zamislimo koliko ih ima kraj malih ekrana u domovini ili negdje u svijetu."

Za kraj je nekadašnji igrač Partizana pričao i o razlikama između evropske i NBA košarke. "Za mene promjena nije velika, samo šutiram. Igra je ista, razdaljina je malo veća, mada to za mene nije problem. Glavna razlika je u odbrani, tamo ako ostanete sami sa igračem koji vas napada u izolaciji velika je šansa da ćete primiti koš, to je lakše na FIBA turnirima, zato što imate pomoć visokih igrača", zaključio je Bertans.