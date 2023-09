Selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić govorio je o razlozima poraza protiv Italije. Od reportera MONDA Nikole Lalovića sa Mundobasketa na Filipinima.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Košarkaška reprezentacija Srbije u nedjelju igra odlučujući meč na Mundobasketu protiv Dominikanske Republike (14.00), a pošto se prije toga sastaju Italija i Portoriko (10.00) - srpski tim će unaprijed znati da li ima ikakve šanse da zauzme prvo mjesto. Ipak, poslije bolnog prizemljenja protiv Italije, niko se više ne bi bunio ni za drugo mjesto, pa zbog toga selektor Svetislav Pešić pokušava da objasni svima da srpska reprezentacija ipak nema kvalitet kao što bismo svi želeli.

U najavi utakmice sa Dominikanskom Republikom, Pešić se dotakao i izjave Nikole Jokića o tome da "Srbi ne vole košarku, nego da pobjeđuju", ali je istakao i da njemu uopšte nije bilo lako da radi od kada je sjeo na klupu "orlova" pošto je usljed okolnosti uvijek imao drugačiji tim na okupu.

"Moram to da kažem, nije da tražim izgovore, ali vi veoma dobro znate koliko sam ja ekipa trenirao za ove dvije godine", kazao je Pešić obraćajući se direktno novinarima: "Svaka akcija - druga ekipa. Svako prvenstvo - puno ekipa. Ovdje fali puno igrača, mislim fali, nisu tu... Ne fale, da se razumijemo. Svaki igrač je važan, ovdje prije svega, tako da to pitanje neuigranosti mi pokušavamo da nadoknadimo ambicijom, odbranom i željom".

Vidi opis OBAVIJESTITE NAŠE NAVIJAČE: BOLJI SU OD NAS! Kari držao lekcije - "Svaki put imam DRUGU EKIPU!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Kurir/Dado Đilas Br. slika: 18 18 / 18 AD

Analziirajući greške protiv Italije, Pešić je istakao da Srbija ne treba da se "precjenjuje", kao što je sklona da druge potcijeni. "Nismo juče odigrali dobru odbranu iz tranzicije, nismo, oni su izuzetno dobra ekipa. To bih želio da kažem, ta ekipa se ne smije potcijeniti. Ja ne omalovažavam nikoga, ne omalovažavam japansku reprezentaciju, ni rumunsku... Nijednu!", naglasio je on.

Selektor srpske reprezentacije je rekao i da bez kontinuiteta u vrhunskom sportu nema ni vrhunskih igrača, dodajući da je Italija jedna od najboljih na Mundobasketu i da zbog toga nema mnogo "kukanja".

"Svi moraju da znaju, navijači, a mi to teško priznamo, u životu da je neko bolji od nas. Ali ćemo morati. Napredovati je moguće samo ako znaš da i od tebe ima neko bolji. I da to bude motiv da ga stigneš i da od njega nešto naučiš. Fantastična i uigrana ekipa, vi koji to duže pratite treba da obavijestite naše navijače, jer naši navijači navijaju i jedini imaju pravo da napadaju i kritikuju i budu ožalošćeni", zaključak je selektora.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!