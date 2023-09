Igrao finale Mundobasketa, pa završio školu: Nikola ima nevjerovatnu priču - sa balkona po diplomu

Nikola Jović završio je srednju školu.

Nikola Jović (20) završio je konačno srednju školu. Supertalentovani srpski košarkaš uspio je tako da prije diplome bude dio finala NBA lige i da igra u finalu Svjetskog prvenstva. Zvuči nevjerovatno, ali istinito. Sve to je stigao, a onda je našao vrijeme i da završi školu.

Potvrdio je to i on sam, sve se dogodilo poslije proslave na Balkonu.

"Konačno sam završio srednju školu. Poslije povratka iz Manile imali smo proslavu, dan poslije toga sam otišao u školu i završio sve. Praktično je to bilo dva dana poslije Mundobasketa. Proslavio sam sa porodicom, otišli smo na ručak", rekao je Jović za "Majami Herald".

Pričao je i o stvarima vezanim za košarku. Na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu imao je veliku ulogu u reprezentaciji Srbije.

"Otišao sam tamo da namjerom da pomognem timu što je više moguće. Htio sam da vidim gdje se nalazim u ovom momentu i koliko mogu da se nadmećem sa momcima koje sam gledao kao dijete i na koje sam se ugledao. Na kraju je ispalo super, igrao sam dosta, niko to nije očekivao. Treneri su mi vjerovali, radio sam neke nevjerovatne stvari i osjećao sam se sjajno."

Šampionat je završio sa učinkom od 10,1 poena, 3 skoka i 2,6 asistencija po meču.

"Najviše sam napredovao u šutu za tri, dobio sam još više samopouzdanja. Znao sam da sam dobar šuter, samo mi je trebalo da više vjerujem u sebe. Reprezentacija mi je mnogo u tome pomogla. Rekli su mi da šutiram kad god sam otvoren i to mi je pomoglo. Nadam se da mogu to da prenesem i u NBA ligu. Cijele prošle sezone sam u Majamiju sa trenerima radio na mehanici šuta i to mi je značilo."

Dosta se u posljednje vrijeme spekuliše da će Hit trejdovati Nikolu zbog Demijena Lilarda.

"Nije mi pomoglo to što se priča, ali moram da se koncentrišem na druge stvari. Sve to je biznis, šta bude, biće. Sada sam igrač Majamija i mnogo toga se priča. Tokom sezone sam sumnjao u sebe, kada smo igrali u finalu NBA lige razmišljao sam da li ja mogu da igram na tom nivou. Igranje za Srbiju, finale Mundobasketa, sve to mi je pokazalo da mogu da igram tako velike mečeve. Spreman sam da se pokažem", zaključio je Jović.