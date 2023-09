Osvojio srebro na Mundobasketu, a do 2017. trenirao vaterpolo! Ovako je stvoren jedan od najboljih srpskih košarkaša!

Nevjerovatan podvig talentovanog košarkaša koji je do prije šest godina bio predodređen da Srbiji donese medalje u drugom sportu.

Izvor: MN PRESS

Mladi srpski košarkaš Nikola Jović (20) oduševio je cijelu naciju svojim nastupima na Svjetskom prvenstvu u Manili i pokazao je da uprkos tome što nema mnogo iskustva, selektor Svetislav Pešić može da se osloni na njega. Ono što je malo poznato da je malo falilo da se uopšte ne opredijeli za košarku poput svog oca, pošto je sve do 14. godine važio za jednog od najperspektivnijih vaterpolista u svojoj generaciji.

Nosio je kapicu sa brojem "2" i igrao je lijevog beka u Partizanu, međutim počeo je potom da se ozbiljnije bavi košarkom u KK Sava. Malo po malo i stigao je do Mege, pa i NBA, ali malo ko je vjerovao da će se uopšte odlučiti za košarku 2017. godine, prelomne u njegovom životu.

"Bio je momak, ja mu sad ne znam ime, znam prezime... Jović, rođen 2003. godine. Bio je uvijek trenirao sa starijima, recimo 2001. i 2002. godište, pa je jedan dan došao i rekao: 'Treneru, ja više ne bih'. Kako nećeš dijete, pa imaš pravi put, treniraš sa starijima, igraš za reprezentaciju? Kaže da se njemu možda malo više sviđa košarka...", prisjetio se trener Stefan Ćirić prije dvije godine u podkastu "Pod kapicom".

Izvor: Kurir/Dado Đilas

"I prije neki dan čitam u novinama na juniorskom ligaškom turniru da je pokupio sve nagrade. Najbolji strelac, MVP... Vjeruj mi da nisam znao da je to ovaj momak iz Mege, promijenio je sport iako je bio jako talentovan za vaterpolo. Ja sam saznao tek prije par dana, mislio sam da je prestao da se bavi sportom. Vidio sam sliku, godište se poklapa, lik je i dalje isti i neko mi od kolega rekao ko ga je trenirao u školi plivanja da je to on. Nije neko onako, nego je imao pravi put, trenirao sa dvije godine starijima u Partizanu, znači da nešto treneri vide i da postoji projekcija za njega", dodao je vaterpolo trener.

Podsjetimo, Nikola Jović je bio jedan od najvažnijih igrača Srbije na putu ka svjetskom srebru, a poslije uzimanja medalje zaplakao je pred kamerama govoreći o sjajnom odnosu sa saigračima: "Mi smo htjeli da pobijedimo, ali je**ga. Nekako smo se ispraznili i emotivno i fizički, nismo imali snage i to je to. Nije, nije, ne plačem. Jednostavno... Znači mi. Stvarno mi znači. "Mnogo mi je drago što sam bio sa ovim nevjerovatnim mocima, više mi je značilo to što ću biti bolji čovjek uz njih nego što ću biti bolji igrač. Mnogo mi je drago, nadam se da ću moći ovo da ponovim nekad", kazao je tada Jović.

Pogledajte i kako je Nikola Jović slavio sa svojim saigračima na balkonu Gradske Skupštine u Beogradu, zajedno sa basketašima i teniserom Novakom Đokovićem: