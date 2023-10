Evo zbog čega umalo nije izbila tuča Dušana Alimpijevića u Turskoj!

Srpski trener Dušan Alimpijević "pecnuo" turske košarkaše i nastao je haos u Turskoj.

Srpski košarkaški trener Dušan Alimpijević umalo se fizički sukobio sa kolegom Jakupom Sekizkokom. Potpuni haos nastao je na kraju meča koji je trojkom u posljednjoj sekundi izgubio Alimpijevićev Bešiktaš protiv Darušafake, a dok su sudije gledale usporeni snimak i utvrđivale da li je sve regularno - dvojica trenera ušla su u verbalni sukob koji je zamalo prerastao u nešto više u naletu adrenalina.

Nikome nije bilo jasno zašto su "zaratila" dvojica trenera, ali je jasno da je bilo mnogo psovki na kraju meča koji je dobila Darušafaka zahvaljujući Kajlu Almanu. O onome što se desilo, za turske medije je govorio Jakup Sekizkok i praktično je optužio Alimpijevića da je krivac.

"Prije meča pročitao sam izjavu Dušana Alimpijevića o turskim košarkašima i nažalost bio sam veoma tužan zbog toga. To je nečuveno da trener stranac kritikuje više od 400 profesionalnih košarkaša koji igraju u našim ligama. Nije u redu da se svi stave u isti koš. Ako ima problem sa svojim košarkašima u Bešikašu, neka to objasni i imenuje ih. Osim toga, ne može da ovako vrijeđa sve turske košarkaše", kazao je Jakup Sekizkok nakon meča, ali je nakon svega poručio "mnogo zdravlja i sreće" Bešiktašu u svim takmičenjima.

A, šta je to zapravo Dušan Alimpijević rekao o turskim košarkašima? U najavi sezone za "Jurohups" je podržao ideju da se u Turskoj dozvoli do šest stranaca u ekipi uz poruku da će to "pomoći turskim košarkašima". Objasnio je da nekada postanu previše opušteni i da je njegovo iskustvo sa njihovom "radnom etikom do sada loše".

"Ne pričam o trenutnom mojim igračima, sa njima sam vrlo zadovoljan, kako sa njihovom radnom etikom i ponašanjem. Da je tako sa svima, pet stranaca ne bi bilo problem. Ali, ovdje počinjem svoju četvrtu sezonu i pričam sa kolegama i svi imaju isti problem. Igrači se opuste i sve im je teško (...) Kada imaš pet stranaca, to znači da turski košarkaši imaju sedam garantovanih mjesta", objasnio je Alimpijević i rekao da neki od turskih košarkaša imaju i dobru platu zbog ovog pravila i to koriste.

"I još jednom da ponovim: u svojoj trenutnoj ekipi nemam taj problem, ali vidim ovako šta se dešava. Ako imaš šest stranaca, onda više turskih košarkaša mora više da se bori za ugovor, za novac, za minute... Neće cijelo ljeto provesti u Bodrumu. Možda će ranije doći da rade i da se spreme", naglasio je srpski trener.

Podsjetimo, Dušan Alimpijević je do ovog ljeta vodio Bursaspor sa kojim je igrao i finale Evrokupa, a potom je odlučio da napravi sljedeći korak u svojoj karijeri i preuzeo je daleko bogatiji klub.