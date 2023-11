Željko Obradović "galamio" na Avramovića! Aleksa se hvatao za glavu (VIDEO)

Željko Obradović je minut prije kraja utakmice tražio tajm-aut da bi svoje igrače upozorio da budu koncentrisani, a posebno se to odnosilo na Aleksu Avramovića.

Izvor: Euroleague TV/Screenshot

Partizan je došao do četvrte pobjede u Evroligi ove sezone pošto je prethodne večeri u "Areni" bio bolji od Albe (89:74). Crno-bijeli su praktično sve vreme kontrolisali dešavanja na parketu, pobjeda nije dolazila u pitanje, ali baš iz tog razloga je Željko Obradović zahtijevao od svojih igrača da se ne opuštaju i da budu koncentrisani do kraja!

Zato je posebnu pažnju privukao tajm-aut Željka Obradovića, uzet samo minut prije završetka utakmice. Jasno je tada svima bilo da će Partizan doći do pobjede, međutim "Žoc" je održao nervozan govor i posebno se obraćao Aleksi Avramoviću kome je u tom trenutku bila popustila koncentracija pošto nije razumio koju akciju je trebalo da odigra. Zato je Obradović povisio ton, a zbog tog propusta, Avramović se hvatao za glavu.

"Dajte mi akciju pet!", vikao je Obradović, na šta se Avramović uhvatio za glavu: "Mislio sam da igramo akciju četiri, je**ga pet!". A zatim su i ostali igrači Partizana počeli da bodre plemejkera crno-bijelih. Pogledajte kako je to izgledalo:



"Ovo je igra koncentracije i neke stvari koje pokušavaš da radiš i ponavljaš... Moje reakcije u toku utakmice su jedino zato što hoću da pomognem nekom pojedincu i timu, zato sam i trener. Ako to izgleda kao ljutnja, a možda izgleda tako, to je zato što se neke stvari ponavljaju iz treninga u trening i iz utakmice u utakmicu. To je problem. Nikad nije problem kad neko šutne, pa promaši, pa nada neko odigra odbranu, a dobar napadač mu da koš, ali je problem za nas kao u prvom poluvremenu, kada primamo pri pozitivnom rezultatu za nas dve trojke u otvorenom napadu, a ne probamo da napravimo faul", rekao je Obradović poslije meča novinarima u "Areni".