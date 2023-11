Nemamo vremena ni da patimo, a ni da radujemo! Željko Obradović ne priznaje umor: To je samo stvar glave!

Željko Obradović govorio je pred meč Partizana i Albe (petak, 20.45).

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bajern je savladao Partizan 94:85 u okviru 8. kola Evrolige, a crno-bijeli nemaju prostora da uopšte razmišljaju o tome. Već u petak slijedi meč sa Albom, drugim njemačkim klubom, koja je u ovom trenutku najslabiji tim takmičenja sa samo jednom pobjedom. Ipak, opreza nikad naodmet, posebno kada se igra "duplo kolo".

"Naspavali se par sati, sjeli u avion i došli na trening. Tu je i analiza utakmice i priprema onoga što nas čeka sutra", rekao je umorni Željko Obradović danas okupljenim novinarima u "Areni".

Ističe da je Alba ozbiljna ekipa iako se nalazi na začelju Evrolige i da ga to neće prevariti:

"Imaju kvalitet, imaju specifičnu košarku, imaju istog trenera kao prošle sezone. Ovdje u Beogradu smo odigrali bolje protiv njih. Nadam se da ćemo odigrati svih 40 minuta protiv Albe. I sinoć smo igrali dosta dobro, pa smo primili koš i faul i to je to...", kazao je Obradović i rekao da ga ne opterećuju previše u ovom trenutku rezultati, bilo pozitivni ili negativni.

"Nemamo vremena da patimo ni da se radujemo, analiziraš i probaš da dopreš do igrača da svi budemo na istoj liniji i to nam samo još fali. Imamo uspone i padove u toku utakmice. Imali smo neke utakmice koje smo pametno odigrali i nadamo se svakoj mogućoj korekciji", naglasio je trener Partizana i rekao da ne priznaje umor i da je to samo "stvar glave".

Pogledajte 02:03 Bruno Kaboklo izjava pred Albu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić