Željko Obradović pričao o problemima Partizana: Zvao sam malog Savu, da imamo bar 12 igrača...

Poslije pobjede protiv Albe, trener crno-bijelih govorio o zdravstvenim problemima svog tima.

Izvor: MN PRESS

"Važna utakmica, kao i svaka u Evroligi. Očigledno je da smo igrali bolje drugo poluvrijeme zbog naše odbrane i zbog pametne igre protiv njihove zone. Zato smo pobijedili", rekao je trener Partizana Željko Obradović poslije trijumfa protiv Albe.

Na konstataciju da se ljutio tokom meča na igrače i na pitanje da li igrači u aktuelnom kalendaru mogu uvijek da budu na visini zadatka, Obradović je rekao: "Nije normalno da stalno budu na visini, ali nije normalno da budu ni na nizini, ako mogu da upotrebim taj izraz. Ovo je igra koncentracije i neke stvari koje pokušavaš da radiš i ponavljaš... Moje reakcije u toku utakmice su jedino zato što hoću da pomognem nekom pojedincu i timu, zato sam i trener. Ako to izgleda kao ljutnja, a možda izgleda tako, to je zato što se neke stvari ponavljaju iz treninga u trening i iz utakmice u utakmicu. To je problem. Nikad nije problem kad neko šutne, pa promaši, pa nada neko odigra odbranu, a dobar napadač mu da koš, ali je problem za nas kao u prvom poluvremenu, kada primamo pri pozitivnom rezultatu za nas dvije trojke u otvorenom napadu, a ne probamo da napravimo faul. Znači, ne probaš da igraš odbranu. Sve to se promijenilo u drugom dijelu, napadali smo neuporedivo mnogo bolje, imali smo prodor, izbacivanje lopte napolje i to nam je mnogo dalo. Kad igraš tako, onda oni nemaju šansu da trče u kontranapad. U tome su jedni od najboljih u Evroligi i uvijek su opasni. Sve se to zna. Moraš da kontrolišeš utakmicu, a to smo uspjeli u drugom dijelu".

Trener crno-bijelih govorio je i o zdravstvenim problemima, koji su ostavili njegov tim u petak u Štark areni bez dvojice centara, uz već nedeljama povrijeđenog kapitena, Kevina Pantera. Crno-bijeli se sa takvim Obradovićevim glavoboljama sada spremaju za ponedjeljak i "jadranski" derbi protiv Cedevita Olimpije u Ljubljani.

"Slažem se da je naporno, ali to je naš život. Šta da radimo, zna se to od početka. Problem je što se ove sedmice dese dva slučaja, da Balša ne može da putuje sa nama i još je van tima, nije se pojavio na treningu, a Smailagić je imao probleme pred utakmicu u Minhenu, htio je da pomogne i pomogao je koliko je mogao. Ovdje nije bio sposoban da trenira, jutros se probudio i imao je povraćanje, temperaturu... U kom ćemo stanju da idemo u nedjelju u Ljubljanu, nemam pojma. Zvao sam ovo dijete, malog Savu, da bude tu da bismo imali bar 12 igrača, da bismo popunili roster".