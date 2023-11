Igrao za "vječite", pa otišao u Zagreb! "Svi se pitali kako će mi biti, a legao mi bolje od Beograda!"

Aleksandar Aranitović o tome kako se od 2022. godine snašao u Ciboni.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Aleksandar Aranitović (25) ove sezone je vjerovatno najbolji igrač Cibone, hrvatskog kluba koji je praktično bio pred gašenjem. Iako imao samo pet seniora, od kojih je jedan nekadašnji veliki talenat srpske košarke, igraju sasvim dobro, što je posebno slučaj u prvenstvu Hrvatske u kome imaju sedam uzastopnih pobjeda.

Postoji li opasnost da se tim raspadne, ako ne bude plata? "Stvarno se nadam da do toga neće doći. Zasad smo usredsređeni samo na ovo na terenu, a ljudima iz vodstva kluba prepuštamo da rade svoj posao", poručuje Aranitović koji ističe da na psihu igrača utiče što svako malo izlaze informacije o teškom finansijskom stanju u klubu, a dodaje da njemu kao Srbinu nijednog trenutka nije bio problem da igra u Zagrebu.

"U početku su se javljali ljudi s predrasudama i pitanjima kako će meni biti u Zagrebu. Stvarno nisam razmišljao u tom pravcu, nego sam došao iz košarkaških razloga. A meni je Zagreb legao od prvog dana. Svi će reći da je manji i mirniji od mog Beograda, a meni to godi. U Zagrebu stvarno uživam, pronašao sam se, već sam ga i upoznao. Volim otići do centra ili do Jaruna. Često izlazim na piće sa saigračima", ističe Aranitović za "Večernji list".

Njegova majka je inače iz Splita i na njen nagovor je ne tako davno uzeo hrvatske papire, pa ističe da mu je to olakšalo dolazak u Zagreb, kao i ranije u Francusku i Litvaniju. "Moja mama je rodom iz Splita i ona je dole živjela dok se nije udala za mog oca Beograđanina. A mama me nagovarala da izvadim hrvatske papire. Meni se to nije dalo, ali na kraju sam je ipak poslušao i izvadio pasoš u ambasadi Republike Hrvatske u Beogradu. Baka je do prije tri godine bila u Splitu, sada je u Rijeci, a teta je na Rabu i ja sam svako ljeto tamo", dodaje košarkaš.

Aranitović je inače ponikao u Crvenoj zvezdi, potom je bio u Megi i Partizanu, a Hrvate zanima i da li je osjetio iz Beograda da mu neko zamjera na odlasku u Hrvatsku: "Ja to nisam posebno osjetio. Doduše, i ja sam dobijao neke neugodne poruke pa mogu zamisliti kako je bilo onima koji su odigrali više utakmica i bili u nekim zrelijim igračkim godinama. U Beogradu se tačno zna koji dio grada navija za Zvezdu", zaključuje Aranitović.