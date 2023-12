Hrvatski reprezentativac sve bliži Partizanu! Stigla i zvanična potvrda - više ne radi sa Miškom Ražnatovićem!

Džejlin Smit i zvanično promijenio agenta i sve je bliži dolasku u Partizan.

Izvor: MN PRESS

Džejlin Smit (29) vrlo brzo trebalo bi da postane novi košarkaš Partizana. Promijenio je agenta, definitivno ga više ne zastupa Miško Ražnatović. Na zvaničnim stranicama agencije "Taasports" potvrđeno je da je postao njihov član što je eliminisalo još jednu prepreku u vezi prelaska u redove crno-bijelih.

Pošto je igrao za Virtus on ne može da zaigra za Željka Obradovića do 18. kola, tačnije do meča Partizana i Asvela koji se igra 2. januara u beogradskoj "Areni". Dakle, ako dođe do saradnje mogao bi da igra i u derbiju protiv Crvene zvezde 4. januara, u tom duelu crveno-bijeli biće domaćini.

Interesantno je da bi Amerikanac, koji igra za hrvatsku reprezentaciju, mogao da bude u Beogradu i za meč između Partizana i njegovog doskorašnjeg kluba Virtusa iz Bolonje koji se igra 28. decembra (18.30). On je karijeru počeo u njemačkom Hajdelbergu, odatle je otišao u Ludvigsburg, pa je onda dvije sezone proveo u Albi gdje je imao i evroligaški debi. U julu je potpisao dvogodišnji ugovor sa Virtusom, ali je došlo do prekida saradnje zbog problema sa minutažom.

Smit igra na poziciji plejmejkera i upravo to je mjesto na kom je crno-bijelima neopohodno pojačanje što prije zbog povrede Alekse Avramovića. Pi Džej Doužer glavna je opcija na tom mjestu, dok Ognjen Jaramaz i Mateuš Ponitka imaju previše oscilacija u igri, pa je Džejlin viđen kao idealna opcija za to mjesto, navodno će ugovor biti potpisan do kraja sezone uz mogućnost produžetka saradnje na još godinu dana.

Podsjećanja radi, poslije odlaska Jama Madara u Fenerbahče došlo je do prekida saradnje između poznatog agenta Miška Ražnatovića i Partizana. "Sa Miškom smo prekinuli saradnju iz tog razloga. Madar je nesportski izašao iz ugovora. Kako kreću problemi sa njim baš kada postaje dio te agencije? Sad će neko da objasni da je to slučajnost i da se kune u vjernost, ne mora da mi se kune u to. Ta agencija uzela je od Partizana milione evra, ja to u životu nikada nisam imao, to je jako loše, to rade loši ljudi", rekao je prvi čovjek crno-bijelih Ostoja Mijailović u podkastu "Biznis priče".