Igokea m:tel ponovo poražena - četvrti vezani neuspjeh! Split slavio u Laktašima nakon produžetka

Igokea m:tel poražena je od Splita u prvoj utakmici u 2024. godini.

Košarkaši Igokee m:tel upisali su četvrti vezani poraz u ABA ligi izgubivši nakon produžetka od Splita, u prvoj utakmici u 2024. godini:

IGOKEA M:TEL – SPLIT 77:80

(15:18, 18:17, 15:19, 22:16)

Velikim dijelom prvog poluvremena, ekipa Slavena Rimca bila je ta koja je kontrolisala rezultat, pa je tako krajem prve dionice bilo 12:16 za ekipu iz Dalmacije, a potom na startu drugog perioda i plus šest nakon trojke centra Splićana Dereka Fanderburka.

Probudio je Aleksandrovčane Marko Jeremić, uz dvije vezane trojke za preokret (30:29) polovinom drugog perioda. Ipak, od tog trenutka, pa do odlaska na pauzu, ekipa Vladimira Jovanovića nije postigla nijedan poen iz igre – uspjeli su samo da realizuju tri penala, za 33:35 pred start treće dionice.

Govoreći o slobodnim bacanjima, upada u oko veoma loš procenat domaćeg tima, koji za 20 minuta košarke u Laktašima nije realizovao čak osam šuteva za jedan poen (11/19).

Najbolji poenterski učinak u timu Igokee m:tel ostvario je Edin Atić, koji je postigao 25 poena, dok je Marko Jeremić postigao 18, sve iza linije od 6.75 metara. Kod Splićana, prednjačio je Šenon Šorter sa 21 poenom, čemu je dodao i 11 asistencija, Luis Saliven je upisao 17, Derek Fanderburk 14, a Toni Perković 13 poena.

Veoma loše je Igokea ušla u treći period, dozvolivši Splitu da prvi put odmakne na dvocifrenu razliku (33:43).

Aleksandrovčani su uspjeli vrlo brzo da se vrate, ali ne i da eventualno prelome meč kad im se za to ukazivala prilika. Bilo je 46:47 za Split, pa potom i 59:61 i kada se očekivao jači atak domaćih, uslijedila je trojka Tonija Perkovića za plus sedam (59:66) na dva i po minuta do kraja utakmice.

Samo 45 sekundi prije kraja imali su Splićani prednost od šest poena (64:70) i djelovalo je da idu ka pobjedi, ali je situaciju za Aleksandrovčane izvukao Edin Atić.

Prvo je trojkom prepolovio taj minus, a onda i pogodio tri slobodna bacanja nakon prekršaja Šenona Šortera, koji u preostalih osam sekundi do kraja meča nije uspio da pogodio trojku za pobjedu Splita u regularnom vremenu.

Poslije tri minuta egala u dodatnom vremenu, odlučujući udarac Igokei zadao je američki dvojac Fanderburk - Šorter. Prvi je pogodio trojku za plus pet (72:77) na dva minuta do kraja, a drugi poentirao za dva, što je Split održao do kraja.

IGOKEA M:TEL: Kondić 5, Bošković 4, Atić 25, Delalić, Stanković 3, Jošilo 3, Nakić 6, Milosavljević, Marić, Karmajkl 13, Jeremić 18, Milovanović. Trener: Vladimir Jovanović.

SPLIT: Fanderburk 14, Perković 13, Šorter 21, Saliven 17, Kalajdžić 8, Tišma 2, Runjić 3, Klepo, Kučić, Vuko 2, Perkušić, Pavin. Trener: Slaven Rimac.

