Partizanov Hrvat zbog Željka došao u Beograd: Oglasio se zbog transfera, pa pomenuo Zvezdu

Iskusni Džejlin Smit otkrio da je zbog Obradovića pojačao Partizan tokom evroligaške sezone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Partizan pojačao se u toku sezone Džejlinom Smitom, nekadašnjim prvotimcem Albe i Virtusa, ali i hrvatskim reprezentativcem. Dolazak Amerikanca koji ima pasoš Hrvatske u crno-bijeli tabor izazvao je mnogo pažnje u regionalnoj košarci, pa i među zagrebačkim medijima.

Hrvate je zanimalo kako je Smit odlučio da pojača Partizan, a dobili su manje ili više očekivan odgovor - jedan od glavnih razloga bio je trener Željko Obradović, najtrofejniji evropski stručnjak.

"Trener je odličan, sve je puno lakše s njim. Svi mi govore da ga slušam i pratim, onda će sve biti u redu, uvjerio sam se u to i sam. Obradović i Skariolo su veliki taktičari, jako dobro znaju što žele, imaju puno različitih akcija i pravila u obrani, i jedan i drugi idu od utakmice do utakmice, s velikim naglaskom na taktiku", rekao je Džejlin Smit za "Sportske novosti", a zatim se osvrnuo na prve mečeve u novom klubu: "ABA liga je drugačija, igrao sam protiv dve ekipe, pa ne mogu puno da priča, nisam dobio potpuni osećaj. Partizan je u prve dvije utakmice u sezoni savladao Zvezdu, tako da su nam oni htjeli uzvratiti za te poraze. Pogađali su sve, igrali su jako dobro, ali ponovo ćemo se susresti krajem januara. Što se tiče ambijenta, atmosfera je u Srbiji sjajna, košarka je vjerojatno prvi sport u državi. Znao sam da su ovdje navijači fanatični i prije dolaska, sigurno je to uticalo na moju odluku, ali došao sam i zbog trenera i kluba. Uvijek želim da radim s najboljima, svaki dan napredujem i nosim to dalje sa sobom."

Džejlin Smit je istakao da ne prati NBA ligu i da bi volio da Amerikanci češće gledaju evropsku košarku. On je prvo iskustvo u Evroligi stekao u Albi, zatim se preselio u Virtus, ali tamo ove sezone nije mnogo igrao. Otkrio je i zašto je napustio italijanski klub. "Nisam igrao koliko sam mislio da ću igrati u Bolonji, izvadili su me iz rotacije, ali bilo je to dobro mjesto, s kvalitetnim igračima. U Partizanu je sve dobro, ovdje sam dvije nedjelje i nemam na šta da se požalim. Svi mi jako pomažu, prvi put sam u ovakvoj situaciji da usred sezone mijenjam klub", rekao je Smit.

Podsjećamo, Džajlin je na polusezoni promijenio sredinu i do sada je odigrao dva evroligaška meča za Partizan. Debitovao je u ubedljivoj pobjedi protiv Asvela kada je postigao četiri poena, dok je u derbiju protiv Crvene zvezde postigao pet poena. Na tom meču imao je dva skoka i dvije asistencije, ali crno-bijeli nisu uspeli da izbjegnu poraz.