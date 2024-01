Kako je nastao haos oko Partizanovog igrača? Zvala ga i Crvena zvezda

Nastavlja se spor oko načina na koji je Bruno Kaboklo otišao iz Venecije prije prelaska u Partizan.

Ugovor Partizanovog košarkaša Bruna Kabokla sa prethodnim klubom, Venecijom, predmet je spora u Italiji, gdje je presuđeno u korist Venecije. Kao i prilikom Brazilčevog potpisa za Partizan početkom novembra, Venecija insistira na tome da on nije poštovao ugovorne obaveze prema klubu, sa kojim je potpisao još u junu. Zbog te presude, slučaj će biti prebačen na nadležno žalbeno tijelo u okviru Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), koja je još jesenas dala dozvolu da on potpiše za crno-bijele. Venecija to osporava, ali on je u međuvremenu uveliko postao važan "šraf" u igri tima Željka Obradovića.