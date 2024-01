Zvezda - Partizan i tri ključna faktora za derbi: Posljednja šansa za crno-bijele i prva "meč lopta" za crveno-bijele

Crvena zvezda i Partizan igraju četvrti ovosezonski vječiti derbi.

Crvena zvezda dočekuje Partizan u četvrtom ovosezonskom derbiju. Prva dva, po jedan abaligaški i evroligaški, dobili su crno-bijeli prošle godine, a prvi ovogodišnji pripao je crveno-bijelima u elitnom takmičenju. Ko će slaviti u regionalnom derbiju? Odgovor će stići večeras, pošto meč počinje u 19 časova u beogradskoj "Areni" (Arena sport 1 Premium).

Iskusni stručnjak Vlade Đurović iznio je svoja očekivanja za derbi.

"Ovo je utakmica svih utakmica, za šta god da igraju, pa nek je i trening - opet su to Zvezda i Partizan. Partizan ima jednu šansu da je dobije kao gost i da potom Zvezda izgubi od Budućnosti i bili bi prvi, ali to su dva teška uslova da bi bili prvi na kraju. Prvo Zvezda dakle treba da izgubi pred svojom publikom, a onda igra protiv Budućnosti u gostima, kada će vjerovatno imati Topića. I sada da igra Topić protiv Partizana, sve bi bilo drugačije. Kada je tu, svi su na svom mjestu, a kada je Jago - on im ništa ne priča i pravi se samo pik - dok je mali pravi, prenese loptu, igra prosto, a to je vrhunac košarke. Mislim da kao i uvijek kada se igra na parketu Zvezde, oni su favorit. Bez obzira na poraz Zvezde protiv Albe, to ne igra ulogu. Zato je Zvezda blagi favorit 51-49", rekao je Đurović za "Arenu sport".

Što se tabele tiče Zvzeda je prva sa skorom 15-2, iza je Partizan sa 13-4 i kao što je i Đurović rekao, ovo je "posljednji voz" za tim Željka Obradovića kada je u pitanju borba za prvo mjesto i prednost domaćeg terena. Sa druge strane sastav Janisa Sferopulosa ima na neki način "meč loptu" za potvrdu prvog mjesta. Sve to garantuje dodatno uzbuđenje u dvorani. Šta bi moglo da odluči? Tri stvari su veoma bitne...

ZVEZDINI BEKOVI

Zvezda ove sezone najviše zavisi od bekovske linije i to je svima jasno. Poslije fijaska sa Šabazom Nejpirom, povratka Nikole Topića i njegove povrede, najveći teret pao je na Miloša Teodosića. Propustio je i on prethodne četiri utakmice zbog povrede i na tim mečevima crveno-bijeli izgubili su dva evroligšaka meča (Baskonija i Alba). Od njega mnogo toga zavisi i Sferopulos je potvrdio da se oporavio, trenirao i da je spreman za derbi.

Grčkog stručnjaka raduje i povratak Nedovića, uz Jaga dos Santosa koji se razigrao u posljednje vrijeme i novajlije Džavontea Smarta koji pokazuje napadački potencijal jasno je da će od bekovske linije dosta da zavisi. Moraće i Rokas Gedraitis da bude na svom nivou, dok se očekuje da će centarska linija sa Džoelom Bolombojem, Lukom Mitrovićem i Fredijem Gilespijem da bude pod "lupom" Obradovića, jer je baš igra u reketu napravila razliku u prethodnom okršaju.

PARTIZANOVA OFANZIVA

Partizan je najbolji tim u ABA ligi u napadu, prosječno daje 94,3 poena po meču i to je najveća prednost tima pred derbi. Pokazao je to Željkov tim i u Evroligi gdje je nekoliko mečeva preokrenuo poslije velikog dvocifrenog zaostatka upravo zahvaljujući sjajnoj ofanzivi. Kevin Panter ne forsira previše u tom segmentu, popravio je defanzivu, dok je Pi Džej Doužer protiv Žalgirisa "eksplodirao" i pokazao šta zna i umije. Džejms Naneli blista, dok je Bruno Kaboklo u reketu donio ono što je bilo neophodno - stabilnost i skok.

Biće zanimljivo vidjeti i kako će Obradović koristiti Frenka Kaminskog koji je u prethodnom okršaju vječitih bio igrač kog su crveno-bijeli napadali. Posebno u igri na "piku" gdje je Teodosić radio ono što najbolje zna, Gilespi je to nagrađivao zakucavanjima. Protiv Žalgirisa je imao odličan doprinos u napadu i pokazao da je spreman da se bori za mjesto u timu. Uz to će u ekipi biti Zek Ledej čiji izostanak je bio vidljiv u tom prvom okršaju ove godine.

PUBLIKA KAO FAKTOR

Važan faktor u svakom derbiju je publika. Uostalom, pokazuju to i rezultati u tri dosadašnja okršaja ove sezone. Prva dva meča koja je dobio Partizan bio je u Areni koja je bila obojena u crno-bijelo, Zvezda je pobijedila u istoj dvorani obojenoj u crveno-bijelo. I u ovom duelu će domaćin biti tim sa Malog Kalemegdana.

Očekuje se da će dvorana biti puna i da će Sferopulosov tim imati veliku podršku. Ono što se zna jeste da neće biti gostujućih navijača. Nije isto kada šutirate slobodno bacanje ili trojku pred više od 20.000 ljudi koji vas ili podržava ili zviždi... Vidjećemo koliko će to da bude važno večeras u Areni.