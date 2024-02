Aleksej Pokuševski i zvanično potpisao za drugi NBA klub: Potvrda je stigla, igraće sa Srbinom!

Aleksej Pokuševski i zvanično je novi košarkaš Šarlota.

Aleksej Pokuševski (22) i zvanično je novi košarkaš Šarlota. Ostaće u NBA ligi i to je potvrdio i njegov klub. Nije saopšteno kakav je ugovor u pitanju, ali se spekuliše da je u pitanju saradnja do kraja sezone i prilika da se dokaže i da pokaže i timu i drugim ekipama šta sve može.

Prije nekoliko dana dobio je otkaz u Oklahomi. Odigrao je samo 9 mečeva za Tandere ove sezone i prosečno je na parketu provodio 5,8 minuta, uz 1,3 poen po meču, posljednji put je na parketu bio 10. februara u ubedljivom porazu od Dalasa (146:111) kada je igrao oko šest minuta u momentima kada je sve odavno bilo riješeno. Da stvari ne funkcionišu moglo je da se nasluti početkom sezone kada nije dobio novi ugovor.

Jedan od najvećih problema za njega, od kada je izabran 2020. godine kao 17. pik na draftu, bile su česte povrede. Taman kada bi se ustalio u tim i počeo da igra, uslijedila bi neka povreda. Trener Oklahome Majk Dajgnolt pričao je o njemu. "Bio je četiri godine ovdje, očigledno je on neko koga smo mi birali na draftu. Ušao je u naš program, bio je jako neiskusan i fizički nepripremljen. Nikada nije igrao u NBA i ja mislim da nije previše dobro razumio igru na profesionalnom nivou. Tri i po godine kasnije on se jako popravio u ovim aspektima i to je ono što smo mi željeli. Nije uspio da se izbori za konstantnu ulogu za sebe ove sezone, ali on je još jedan momak za koga navijamo. Vjerujemo u njega i cijenimo njegovu predanost dok je bio ovdje", rekao je Dajgnolt.

Ostaje da se vidi da li će uspjeti da se izbori za mjesto i da ostane u timu. Vasilije Micić pruža odlične partije u Hornetsima, pa će i njegov sunarodnik pokušati da krene istim stopama. Ukoliko odluči da se vrati u Evropu nema sumnje da će biti dosta zainteresovanih timovima, među njima očekuje se da bude i Partizan, posebno pošto je rekao da navija za crno-bijele.

