Igokea m:tel pala u Baru poslije drame - Uroš Luković zakucao za pobjedu sekund prije kraja!

Aleksandrovčani su uknjižili peti uzastopni poraz u regionalnom takmičenju.

Igokea m:tel je upisala peti uzastopni poraz u ABA ligi i dodatno zakomplikovala ionako tešku situaciju u borbi za plej-of.

Aleksandrovčani su poslije drame poraženi u Baru od Mornara, koji je stigao pred svojom publikom do zlata vrijednih bodova u jeku borbe sa Krkom za opstanak u najjačem jadranskom rangu:

MORNAR – IGOKEA M:TEL 86:84

(20:17, 19:17, 18:28, 29:22)

U junaka je na kraju izrastao centar Barana Uroš Luković, koji je zakucavanjem završio posljednji napad domaćih, za konačnih 86:84 na semaforu "Topolice".

Imao je Mornar u prvoj četvrtini prednost od devet poena (18:9), zahvaljujući raspoloženom Aleksu Gavriloviću, koji je upisao devet poena i uhvatio četiri lopte.

Serijom 9:0 u finišu prve i početkom druge četvrtine Igokea m:tel je preokrenula rezultat (20:22), ali je vrlo brzo stečeni kapital ispustila i na pauzu otišla uz minus od pet poena.

Mornar je imao plus šest na startu treće dionice (42:36), poslije trojke raspoloženog Markusa Vedersa, ali je Igokea m:tel na 150 sekundi do kraja pretposljednjeg kvartala u potpunosti preokrenula rezultat.

Sjajnom rolom Ognjena Stankovića, koji je za kratko vrijeme upisao šest poena i tri ukradene lopte, gosti su došli do svoje maksimalne prednosti do tada na utakmici (51:58), dok je na minut do kraja trećeg kvartala gost bio osam koraka ispred Mornara (54:62).

Serijom 10:0, u kojoj je značajnu ulogu odigrao bivši prvotimac Aleksandrovčana Taj Voler (dvije trojke), Mornar je stigao do dva poena plusa na ulasku u posljednja dva minuta.

I u narednim minutima je američki košarkaš nastavio da vuče svoj tim, pa je tako realizovao tri slobodna bacanja do rezultata 75:67 na polovini posljednje četvrtine, ali se aleksandrovački tim nije predavao – vođen Draganom Milosavljevićem.

Iskusni bek je u naredna dva i po minuta spojio osam poena, od čega dvije trojke, i odveo goste do izjednačenja (77:77), da bi na minut i 45 sekundi do kraja trojkom Kosta Kondić odveo Igokeu do prednosti (78:80).

Uslijedila je potom "igra nerava" – Uroš Luković je poentirao za dva poena za egal, potom je Markus Veders sa linije za slobodna bacanja odveo Barane do plus dva (82:80), a onda je na drugoj strani oba "penala" realizovao Dragan Milosavljević.

Poslije jednog pogođenog bacanja Tejvijena Dana-Martina za 83:82, Igokea je odigrala konfuzan napad koji šutem od tablu nije uspio da materijalizuje Kosta Kondić, dok je na 11 sekundi do kraja nakon prekršaja nad njim Aleksandar Bursać pogodio jedno bacanje za 84:82.

Fauliran je Kondić, prilikom prodora, na šest sekundi do kraja, a potom je bio miran sa linije za slobodna bacanja (84:84), da bi na kraju Uroš Luković prikucao jednu loptu u koš, na sekund do kraja, i donio zlata vrijednu pobjedu svojoj ekipi u borbi za opstanak.

Prvo ime u pobjedničkom taboru bio je Markus Veders, koji je u pobjedi učestvovao sa 20 poena, junak Uroš Luković je postigao 17 uz osam skokova, dok su Aleks Gavrilović i Taj Voler upisali 13, odnosno 12.

Kod Igokee m:tel, prednjačio je Nikola Marić sa 18 poena, Marko Jošilo se zaustavio na 15 uz čak 13 skokova, dok je Kosta Kondić uknjižio 14, od čega četiri trojke.

MORNAR: Veders 20, Dan-Martin 6, Luis 9, Luković 17, Bursać 7, Miković, Voler 12, Komnenović, Gavrilović 13, Vranješ 2, Peković, Radetić. Trener: Mihailo Pavićević.

IGOKEA M:TEL: Kondić 14, Bošković 3, Filipović 6, Stanković 6, Jošilo 15, Aćimović, Milosavljević 12, Marić 18, Karmajkl 5, Radošić, Jeremić 5, Milovanović. Trener: Vladimir Jovanović.







