Jago u vezi sa brazilskom sportistkinjom! Ovo je djevojka Zvezdinog košarkaša - i prebija i studira! (FOTO)

Djevojka Jaga dos Santosa je Brazilka Manuela Frediani.

Jago dos Santos (25) nije završio meč protiv Makabija u Evroligi, već je zbog povrede i udarca koji je dobio u glavu u borbi za skok prevežen u bolnicu. Najnovije informacije o njegovom stanju otkrila je njegova devojka Manuela Frediani koja je saopštila dobre vijesti i da situacija nije toliko strašna kao što se mislilo.

Više o njegovom stanju i povratku na parket biće poznato vrlo brzo i očekuje se da će Crvena zvezda uskoro da se oglasi i da pojasni detalje. S obzirom na to da je ona otkrila novosti, mnogi su se zapitali ko je Manuela. Ona je na Instagramu okačila "stori" sa Jagom, napisala je da ga voli i da "on ima gvozdenu glavu" aludirajući na to da je sve u redu sa povredom.

To je bila dodatna potvrda da su njih dvoje u vezi, pošto je okačila i nekoliko srca. Na njenim društvenim mrežama stoji da studira medicinu, da se bavi marketingom i da je uspješna i u sportu. Trenira džudo i džiu-džicu. Navela je i da ima crni pojas što dovoljno govori o tome koliko je uspješna. Ima 23 godine i na zvaničnom portalu "AJP jiu-jitsu pro" stoji da u njihovoj federaciji ima tri pobjede, dvijee na poene i jedna na predaju protivnice. Što se džudoa tiče zanimljiv je podatak da je učestvovala na Evropskom kupu za kadetkinje 2017. godine u Zagrebu.

Njih dvoje počeli su da se zabavljaju 2018. godine kada je on imao 21, a ona 19 godina.

"Divim se osobama koje su odlučne, snažne i to je način na koji se i Jago ponaša. Pričali su da nema pravi profil za košarku, suočavao se sa hiljadu izazova i ponosna sam na njega što je uspio. Zahvaljujući njemu postala sam bolja osoba, mnogo sam naučila, posebno o tome da ne dozvolim da na mene utiče ono šta drugi pričaju o meni", rekla je Manuela o njemu.

I on je imao samo lijepe riječi da kaže o Manueli.

"Ona me čini još boljim čovjekom. Razumije me i mnogo mi pomaže sa mnogim stvarima. Ponekad na terenu stvari znaju da budu komplikovane, a ona čini sve da mi pomogne van terena, posebno sa fokusom. Uživamo u vezi, mi smo partneri i shvatamo i prihvatamo i sportsku stranu i koliko je to važno za nas dvoje. Mnogo smo srećni i to je ono što našu vezu čini posebnom, ta sreća", objasnio je Jago.

Prvi put susreli su se u klubu Paulistano, koji se nalazi u Sao Paolu. Džudo tim je trenirao u istoj sali gdje i mladi košarkaši koji su se vratili sa obavezama se reprezentacijom Brazila. Imali su trening opravka.

"Prvo smo se viđali u klubu i on me je vozio kući posle treninga. Od početka smo se šalili kako smo povezani kao da se znamo iz nekog prošlog života. Postojala je ta posebna povezanost od starta i tako je i danas. Stvari su se dešavale prirodno. Na proslavi mog rođendana 2018. godine upoznao je moje roditelje. Ima neki bizaran odnos sa mojim ocem, kao da su otac i sin da tako kažem. Rekla bih da je 'zalijepljen' više za mog tatu nego za mene", nasmijala se Manuela.

Zbog nje je počeo da prati džudo.

"Išao sam na njene treninge, pratio je, malo sam igrao i video igrice. Od početka sam htio da učestvujem u stvarima koje su njoj bitne, tako je i sa njene strane. Ona bi bila užasna u košarci, nema to kretanje ni pravu snagu. Sa druge strane, kad bih ja probao džudo, sigurno bih bio na Olimpijskim igrama. Šalim se malo naravno. Nemam predstavu kakav bih bio, jer nemam pojma ništa o džudou", zaključio je Jago.

