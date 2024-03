Jago operisan u Beogradu: Zvezda se oglasila i otkrila sve detalje

Jago dos Santos je uspješno operisan potvrdila Crvena zvezda.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Jago dos Santos uspješno je operisan i sada slijedi period oporavka i neophodnih tretmana. Ovu informaciju potvrdila je Crvena Zvezda. Sve ide željenim tokom i u narednom periodu sigurno neće biti na parketu.

"Prvotimac Zvezde uspješno je operisan u utorak po podne u Beogradu. Od siline udarca tokom meča sa Makabijem zadobio je frakturu prednjeg zida frontalnog sinusa i ta povreda sanirana je operacijom. Uspješno se oporavlja i očekuje se da će u srijedu biti pušten na kućno liječenje. Prva kontrola i previjanje biće u petak", navodi se u saopštenju.

Ono što sve najviše zanima jeste kada bi mogao da se vrati na teren. Prve informacije bile su da će to biti za 10 do 15 dana. "Obavještavamo javnost da ćemo o dinamici oporavka i njegovom povratku blagovremeno obavještavati javnost. Očekuje se to u bliskoj budućnosti", poručili su crveno-bijeli.

(MONDO - N. S.)