Završio sam sa reprezentacijom! Nedović se oprostio od Srbije, objasnio i zbog čega neće u Pariz

Moglo se naslutiti prošlog ljeta da se Nemanja Nedović povlači iz reprezentacije Srbije, ali sada je stigla i definitivna potvrda da ga više nećemo gledati u dresu "orlova".

Košarkaška reprezentacija Srbije pokušaće ovog ljeta da dođe do medalje na Olimpijskim igrama u Parizu, a već sada selektor Svetislav Pešić zna da ne može da računa na Nemanju Nedovića. Moglo se to naslutiti još kada je ljetos poslije priprema odlučio da se samostalno povuče iz tima, a sada je jasno poslao poruku i da to znači da se definitivno "penzionisao" iz dresa sa državnim grbom.