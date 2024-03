Partizanu se namješta Top 10: Nije moglo bolje, ovaj rezultat se čekao

Makabi je pomogao Partizanu, sada čekamo da crno-bijeli odrade svoj dio posla.

Jedini evroligaški meč ove večeri odigran je u Beogradu, ali nisu ga igrali ni Partizan ni Crvena zvezda. Ipak crno-bijeli su pomno pratili dešavanja u "Pioniru" gdje je Makabi dočekao Valensiju i pobijedio je.

Bilo je Partizanu potrebno da "Ponos Izraela" zasija i savlada špansku ekipu i to se desilo, na kraju je bilo 95:80. Vejd Boldvin je sa 17 poena bio najefikasniji, a Džoš Nibo je dodao 15 uz 9 skokova. Antonijus Klivlend je takođe bio dvocifren sa 10 poena. Sa druge strane Semi Odželeje je ubacio 15 poena uz skokova, Robertson je dodao 13, a Inglis 12 uz 9 skokova.

Sada je situacija na tabeli takva da to deseto mjesto drže Partizan, Valensija, Olimpija iz Milana i Anadolu Efes sa 14 pobjeda, a nadaju se i Žalgiris i Bajern sa po 13 pobjeda da imaju šanse da prođu dalje.

Makabi će do kraja sezone juriti to šesto mjesto i direktan plasman u četvrtfinale, a igraće sa Barselonom u gostima i sa Olimpijom iz Milana na svom terenu. Što se tiče Valensije španska ekipa se nada da ipak može u Top 10 i do kraja će imati mečeve sa Asvelom na svom terenu i sa Partizanom u "Beogradskoj areni".