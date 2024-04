"Zvezda? Bavim se samo Partizanom!" Željka ne zanima meč u Istanbulu: Neću se sad promijeniti!

Željko Obradović razgovarao je sa novinarima pred meč sa Valensijom.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan može da nastavi sezonu u Evroligi samo na jedan način. Ako pobijedi Valensiju u petak u beogradskoj Areni i ukoliko večeras u Istanbulu Crvena zvezda savlada Efes. Ako crveno-bijeli ne dođu do trijumfa meč u srpskoj prestonici neće imati rezultatski značaj.

Dan uoči utakmice Željko Obradović razgovarao je sa predstavnicima medija.

"Želja je da odigramo dobru utakmicu pred našim navijačima. Da im se zahvalimo na svemu što su za nas uradili ove godine, prave atmosferu koju svi prepoznaju. Da probamo da odigramo dobru utakmicu. Valensija je promijenila trenera poslije Asvela, odigrali su izvanredno protiv Baskonije u ACB ligi, promjena je prijala igračima. Kao i uvijek, oni su ti koji pokazuju da to nije do njih nego do nekog drugog. Ne sumnjam da će imati veliki motiv ovdje. Znamo sve, imaju kvalitet u bekovskoj liniji, agresivni su. Bilo nam je jasno i u prvom meču da moramo da odgovorimo na tu agresivnost, usjpeli smo, bilo bi dobro da to ponovimo", počeo je Obradović.

Aleksa Avramović se našalio u razgovoru sa novinarima i rekao da je "zvao Branka Lazića i rekao mu da igra dobru odbranu". Iskusni stručnjak istakao je da on nikoga nije zvao iz tabora Zvezde. "Ne, naravno da nisam. To su stvari između njih. Ako se Aleksa šali, oni su drugari, imaju pravo da se šale."

Pogledajte 03:08 Željko Obradovic izjava pred Valensiju Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Na pitanje da li će pratiti i navijati za Crvenu zvezdu protiv Efesa odgovorio je odrično.

"Cijeli život sam se bavio sobom, svojom ekipom i svojim igračima i u tom smislu ništa se neće promijeniti. Vodimo računa o nama za naš sljedeći meč. Tako sam se ponašao cijeli život i ništa sada neću mijenjati."

Navijači su najavili da će doći na meč u petak čak i ako taj duel ne bude imao nikakav rezultatski značaj.

"Naravno da nam znači što će tribine biti pune. Partizan pomjera granice u Evroligi zahvaljujući tim ljudima. Prije tri godine kada sam došao rekao sam da je cilj da Partizan bude stalni član Evrolige, ne vjerujem da bi imalo neke veze sa realnošću da je neko tada pomislio ovako nešto. Stvaramo nove generacije mladih navijača, znate koliko djece dolazi, koliko se atmosfera promijenila, dolaze ljudi sa raznih strana, mečevi su postali atrakcija. Oni su najvažniji, oni prave tu atmosferu. Hvala im na svemu što rade za Partizan i nadam se da će i u budućnosti nastaviti tako."

Svi su spremni za meč sa španskim timom osim američkog košarkaša. "Pi Džej ima problema, ne trenira i neće biti tu", zaključio je Obradović.