U Zvezdi smo skupljali pare, izbacili nas iz Pionira! Došao iz Partizana u "ukletu" svlačionicu: Miško mi prećutao

Bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde sjetio se najteže sezone u istoriji crveno-bijelih, kada je bio dio tima koji je prolazio kroz velike probleme

Bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde Strahinja Milošević govorio je u podkastu "Jao Mile" o svojoj epizodi među crveno-bijelima, u sezoni 2010/11, koje se ne sjeća ni po čemu dobrom. Nakon što je prethodne sezone sa Partizanom učestvovao na Fajnal-foru Evrolige i među crno-bijelima proveo tri šampionske godine, u Zvezdi je naišao na potpuno suprotnu situaciju - i često veoma mučnu.

"Bio sam kod (agenta) Miška (Ražnatovića), on je imao ideju da idem u Zvezdu, (trener Zvezde Mihajlo) Uvalin je isto imao ideju da idem u Zvezdu. Nije pravo iz Partizana, imao sam neke druge opcije. Miško mi je rekao da i ne zna kako ljudi znaju za mene, pretpostavljao je da su drugi gledali treninge Partizana, Marusi, neki Ukrajinci, pa da su tako znali. I Miško gurne ovdje ovog, ondje onog i kao za mene - Zvezda. I ja rekoh - Ju... I odbijem na keca."

Ražnatović ga je ipak ubijedio da zamijeni dresove "vječitih". "Miško mi kaže 'Ajde, 'ajde vjeruj mi, nisu loše ni tako pare, biće super, bolja organizacija, novi ljudi. I ja kao 'Ajde'."

Novca nije bilo. "Nije ni bilo para. Na kraju smo skupljali Lazar Radosavljević, Uroš Nikolić i Nedović... Ne, Nedović je imao svoja kola. Pošto su nas izbacili iz Pionira, trenirali smo u Kovilovu i zamisli sad ti košarkaški momenat u kojem mi skupljamo pare da sipamo u moja kola goriva da idemo u Kovilovo da treniramo. I onda odemo kod Uvalina tamo i ovaj nam srijedom da 10x10 brzina, 'turpija' trening. I eto, niti je bilo lijepo, niti je bilo para... Ništa nije bilo dobro. I onda sam pobjegao."

"Prećutao mi je Miško tu neke stvari i raskinuli smo onda saradnju. Nije on imao interes za mene, a kasnije sam ja saznao da je Solnok nudio neke lijepe pare. Pitao sam Miška 'Pa, što mi ne reče?'. Miško mi nije ništa loše rekao, kazao mi je da misli da sam iznad toga i da mi zato ništa nije spominjao. Ne znam kakva je bila mađarska liga, Nemet, Bader u Solnoku..."

Milošević je ponikao u Vojvodini, a u ljeto 2010. došao je u Zvezdi spletom okolnosti, kada već nije imao druge opcije neposredno pred početak sezone. "Bio sam uslovljen da potpišem tu, jer već ne znam koji je bio mjesec, septembar, i kao potpišem. Agonija, nikako mi nije to leglo. Bilo je totalno rasulo. Kao da je ukleta svlačionica bila, nešto da ne valja. Bilo mi je teško, bilo me i sramota. Ne što sam u Zvezdi, već što je to bio neuspjeh. Ideš sa konja na magarca, sa Fajnal-fora ovamo, nikakav osjećaj."

Usred tako teške sezone, u kojoj je Zvezda zauzela pretposljednje mjesto na tabeli i izbjegla ispadanje ostavivši Zadar na posljednjem mjestu, Milošević je rekao da su navijači obraćali pažnju i na to što je iz jednog "vječitog" rivala prešao u drugi. "Na prvom intervju izjasnio sam se kao Partizanovac, ovi me vrijeđaju, Zvezdaši traže da ljubim grb... Dolazim do stana, izlazim iz kola, neko koči 'Miloševiću, vratićeš se ti u Partizan', pa sam pomislio da više niko nije normalan, ni ovi ovamo, ni oni onamo."

Poslije teške epizode u Zvezdi, Milošević se vratio u matičnu Vojvodinu, a onda je igrao za Budućnost, Karpoš Sokoli, pa je 2013. stigao u Solnok i u njemu sa velikim uspjehom igrao četiri sezone i bio četiri puta prvak Mađarske. Karijeru je završio u toj zemlji 2021.

