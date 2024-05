Novi trijumf u Boriku! Košarkaši Borca bolji od Širokog: Igokea se "osvetila" Bosni

Košarkaši Borca savladali su ekipu Širokog rezultatom 70:69.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Nakon što su u prošlom kolu savladali Mladost i obezbijedili plej-of, košarkaši Borca su i večeras slavili pred domaćom publikom protiv ekipe Širokog. Tim Zorana Kašćelana slavio je rezultatom 70:61 te sada ima sedam pobjeda iz devet utakmica.

Borac je ovim trijumfom pred posljednje kolo Lige 6 osigurao drugu poziciju pred završnicu prvenstva i prednost domaćeg terena u polufinalu.

BORAC – ŠIROKI 70:69 (18:19, 18:17, 14:11, 20:14)

Košarkaši Borca su utakmicu otvorili bolje pa su nakon nešto više od šest minuta igre imali blagu prednost od šest poena, koja se do kraja prve dionice istopila pa se na prvu pauzu otišlo rezultatom 18:19 u korist Širokog.

Drugi period igre je Borac riješio u svoju korist jednim poenom razlike pa je nakon 20 minuta rezultat bio izjednačen – 36:36. Banjalučani i drugo poluvrijeme otvaraju bolje te ponovo stižu do maksimalnih šest poena prednosti da bi nakon tri četvrtine izabranici Zorana Kašćelana imali prednost rezultatom 50:47.

Širokobriježani su se u trećoj dionici mučili u napadu pa su tako postigli samo 11 poena u ovom dijelu igre, ali ni Banjalučani nisu briljirali te su postigli tri poena više.

Do prve dvocifrene prednosti Borac stiže na četiri minuta i 20 sekudni prije kraja kada je na semaforu stajalo 62:52. Gosti su do kraja meča pokušavali da se vrate u igru, ali im to nije pošlo za rukom.

Najefikasniji u redovima Borca bio je Džerod Vest sa 17 poena. Po 11 su postigli Radoš Šešlija i Sani Čampara. Na drugoj strani Mile Čović i Karlos Pepin postigli su po 13.

IGOKEA - BOSNA 81:69 (23:18, 20:24, 24:16, 14:11)

U istom terminu odigrana je i utakmica između Igokee m:tel i Bosne, a tim iz Aleksandrovca osvetio se za poraz iz četvrtog kola Lige 6. "Igosi" su večeras slavili sa 12 poena razlike.

"Studenti" su se dobro držali u prvom poluvremenu, a na pauzu se otišlo rezultatom 43:42 u korist Igokee. Ipak, tim iz Sarajeva je posustao u trećoj dionici igre.

Najefikasniji u redovima Igokee m:tel bio je Goran Filipović sa 20 dok je kod Bosne Haris Ćurević postigao 15 poena.

U posljednjem duelu dana Sloboda je savladala Mladost u Mrkonjić Gradu rezultatom 80:92.

Igokea će u narednom kolu snage odmjeriti sa Širokim dok Borac gostuje u Tuzli kod Slobode. U slučaju da i Igokea i Borac, koji trenutno imaju isti broj bodova, ostvare trijumf u posljednjoj utakmici Lige 6, sa prvog mjesta u plej-of će ekipa Igokee zbog boljeg međusobnog omjera.