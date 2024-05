Partizan mora da izbaci dvojicu stranaca! Željko Obradović bira između šestorice za Superligu Srbije

Željko Obradović moraće da izabere četvoricu stranaca za mečeve u Superligi Srbije.

Superliga Srbije počinje već u petak 24. maja. Prvo će na teren Partizan i Mega (18.30), pa Crvena zvezda i FMP (20.30), potom će zamijeniti domaćinstva i prvi tim koji dođe do dvije pobjede ide u finale. Jedno od glavnih pitanja pred te mečeve jeste koga će Željko Obradović izabrati u tim, prema propozicijama mogu da igraju samo četiri stranca.

Poznato je već da Kevin Panter ima srpsko državljanstvo i da on ne pripada grupi inostranih košarkaša. Frenk Kaminski je već napustio tim i otišao je kući, tako da i on otpada. To znači da su ostala šestorica igrača koji konkurišu za spomenuta četiri mjesta:

Zek Ledej

Mateuš Ponitka

Džejms Naneli

Pi Džej Doužer

Bruno Kaboklo

Džejlin Smit

Dakle, dvojica će da ostanu van tima. Ko će to da bude? Deluje da iskusni stručnjak ima dvije dileme. Odnosno dvoumi se između četvorice igrača iz raznih razloga. Djeluje da su sigurni samo Ledej i Kaboklo, brazilski centar prvenstveno zbog odlaska Kaminskog i činjenice da je ta pozicija deficitarna.

NANELI JE NAJBLIŽI

Naneli bi trebalo da bude treći od četiri stranaca, ali se kod njega nalazi upitnik zbog dešavanja pred treći meč finalne serije. Tada je došlo do fizičkog obračuna sa Stefanom Lazarevićem, udario ga je pesnicom u glavu i zbog toga je bio suspendovan za tu utakmicu.

Partizan je izgubio taj meč, Džejms je bio van tima i čeka se odluka Željka o tome da li će da mu produži spomenute disciplinske mjere i za KLS ili će sve završeno neigranjem na trećem meču. "Naravno da nam je Naneli falio. Cijela ta situacija što se dogodila, potpuno nepotrebna... Nedostaje nam svaki igrač, povrijeđeni su i Koprivica i Jaramaz", rekao je Danil Anđušić poslije poraza u finalnoj seriji od Crvene zvezde.

DOUŽER ILI SMIT?

Upravo je ovo najveća dilema za Obradovića kada je u pitanju konačan spisak za Superligu - da li da igra Pi Džej Doužer ili Džejlin Smit. Gledajući trenutnu formu i partije u posljednje vrijeme stiče se utisak da je Smit taj koji ima malu prednost. Posebno ako se uzme u obzir pad u igri Pi Džeja od kada je imao probleme sa povredom.

U tri meča finalne serije Doužer je dao ukupno 23 poena i pokazao je da se posebno muči u šutu za tri poena. Posljednju trojku u ABA ligi dao je protiv Studentskog centra u 24. kolu 24. marta. Sa druge strane Smit je u finalnoj seriji postigao 25 poena, uz dobar šut za tri u prva dva meča (5/8) i previše promašaja u trećem meču (0/6). Uz sve to se spekuliše i da je za njega spreman novi ugovor.

Ko će se na kraju naći na konačnom spisku? Odgovor će da stigne vrlo brzo. Ovako izgleda kompletan spisak igrača Partizana:

Kevin Panter

Zek Ledej

Aleksa Avramović

Balša Koprivica

Alen Smailagić

Ognjen Jaramaz

Mateuš Ponitka

Džejms Naneli

Uroš Trifunović

Danilo Anđušić

Pi Džej Doužer

Bruno Kaboklo

Džejlin Smit

Savo Drezgić*

*vratio se iz Amerike

