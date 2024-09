Poznati sportski novinar otišao u penziju: Objava šokirala sve pred početak sezone

Adrijan Vojnarovski povukao se iz novinarskog posla.

Izvor: Printscreen/YouTube/NBA on ESPN

Adrijan Vojnarovski (55) se povukao iz novinarstva! Njegova objava na društvenim mrežama šokirala je mnoge. Posebno pošto se približava nova sezona NBA lige. Čovjek koji je bio poznat po svojim pouzdanim informacijama, vijestima, kako o trejdovima, tako i o samim igračima i dešavanjima unutar timova iz najjače lige svijeta odlučio je da se posveti nečemu drugom.

Oglasio se i otkrio sve detalje.

"Odrastao sam kao sin radnika fabrike na oko dva kilometra od kampusa ESPN-a i sanjao sam da ću živjeti kao sportski novinar. Prije 37 godina mi je 'Harford Kurent' dao prvu vijest i nikada nisam prestao da jurim to uzbuđenje. Ovaj zanat je transformisao moj život, ali sam donio odluku da se povučem iz ESPN-a i novinarske industrije. Razumio sam koliko je važna privrženost ovoj ulozi i to je nešto što me više ne pokreće. Vrijeme nije beskonačno i ja sam odlučio da svoje vrijeme posvetim nečemu što je lično mnogo značajnije", počeo je Vojnarovski.

Zahvalio se svima na podršci. "Zahvalan sam mentorima, kolegama, pričama, čitaocima, gledaocima, niko više od mene nije imao veću korist od vjere, istine i velikodušnosti drugih. Posljednjih sedam godina bile su prava privilegija za mene. Hvala svima koji su razumjeli i prihvatili moju ulogu da napravim životnu promjenu. Poslije izvještavanja o svačijem timu, vraćam se svom timu", zaključio je Vojnarovski.

Došlo je i vrijeme za to da neko izvještava o njegovim transferima, pa su tako njegove američke kolege već prenijele informaciju da će njegova nova uloga biti uloga generalnog menadžera na košarkaškom progaramu na koledžu "Sent Bonaventura".