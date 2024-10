Bukti sukob u Evroligi - ožiljci, ujedi, pa uvrede! "Ti si zaista odvratna i sramna osoba, gadiš mi se"

Ono što je započeto na parketu, nastavljeno je na društvenim mrežama. Bukti sukob Biberovića, Brajanta, a sada i Hejs Dejvisa.

Izvor: Seskimphoto / imago sportfotodie / Profimedia

Prethodnu nedjelju u Evroligi obilježio je i veliki sukob Elajdže Brajanta i Tarika Biberovića na meču Efesa i Fenerbahčea, a čini se da smo daleko od završetka ove sage. Dok se čekaju kazne Evrolige, sukob se nastavlja gdje drugo nego na društvenim mrežama.

Tako je Elajdža Brajant, koji je napao Biberovića i tom prilikom ga ugrizao, objavio svoje ožiljke i post na Tviteru na kome je pokušao da se "opere" od svega i očigledno je mislio da će se na tome završiti. Naprotiv.

"Tokom akcije u kojoj sam pokušao da izblokiram šut, Biberović i ja smo pali na parket. Kada sam pokušao da ustanem, on me je agresivno zgrabio za vrat i glavu otpozadi, povukao me dole i gurnuo mi lice u njegovu ruku, a na taj način mi je ostavio strašne ogrebotine zajedno sa bolom u vratu. Kada sam pokušao da se ponovo odvojim od njega, on je nastavio i ogrebao me po rukama. Želim da budem jasan da ga nisam ujeo i da sam samo želio da ustanem sa parketa. To što neko nekoga hvata za glavu i vrat nema nikakvog mesta u košarci", napisao je Elajdža na svom Tviteru.

To je vidio Biberovićev saigrač Najdžel Hejs Dejvis koji je bez ustručavanja napao svog zemljaka, pa bi čak Disciplinska komisija Evrolige mogla i njega da sankcioniše. Ipak je bio veoma grub i neprijatan u komunikaciji, ali se istovremeno založio za saigrača koji je napadnut.

"Ti si zaista odvratna i sramna osoba, gadiš mi se. Šta znači skočiti na čovjeka na zemlji? Da li zaista ovako objašnjavaš sve? Bestitan si i sramotan. Od**i!", napisao je jedan od najboljih košgetera Evrolige.

