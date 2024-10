NBA zvijer čeka Partizan u Beogradu! U Pioniru pravi čuda, opet je sve ostavio bez teksta

Spektakularni Amerikanac Sejben Li ponovo blistao u hali "Aleksandar Nikolić". Predvodio je Makabi do pobjede protiv Efesa.

Novi as Makabija Sejben Li dominirao je u svom prvom meču za taj tim i donio pobjedu protiv Efesa, 93:91. U hali "Pionir", Sejben Li se upisao zakucavanjem sezone u prvim minutima, a u posljednjim trenucima je direktno odlučio pobednika.

Pri neriješenom rezultatu (91:91), on je na četiri sekunde do kraja asistirao Džejlenu Hoardu, a on je poentirao za konačnih 93:91. Najbolji igrač Efesa Šejn Larkin pokušao je u preostalom vremenu da preokrene i donese pobjedu Turcima, ali je promašio i svoj šesti šut za tri poena, kao i sve prethodne u ovom meču.

Makabi je sljedeći protivnik Partizana i čekaće ga u četvrtak, a Željko Obradović i ekipa moraće da prije svega obrate pažnju na Lija, koji je ubacio 23 poena (2/2 za tri), uz pet asistencija. Blistao je Amerikanac na istom mjestu na kojem je prošle nedjelje predvodio Manisu do pobjede protiv FMP-a u FIBA ligi šampiona ubacivši čak 43 poena.

Poslije tog meča, Li je napustio turski tim i preselio se u Evroligu, iako je sve vrijeme bio u Beogradu, pa čak i u istoj dvorani. Potpisao je ugovor za Makabi nakon što se "Ponos Izraela" rastao sa Džordanom Lojdom. U njoj će i u četvrtak sigurno predvoditi Partizan, silno motivisan da pokaže da je već sada jedan od najboljih igrača takmičenja.

Sejben Li je došao u Evropu iz NBA lige, u kojoj je prethodne dvije sezone igrao za Finiks Sanse, a od 2020. igrao je i za Detroit i Filadelfiju.