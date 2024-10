Zvezda nije tražila igrača do povrede Bolomboja! Sferopulos o Petruševu i gostovanju Realu

Crvena zvezda se pojačala, ali razlog za to je Džoel Bolomboj!

Saga je gotova, Filip Petrušev je ponovo u Crvenoj zvezdi! Stigao je na jednogodišnju pozajmicu, a trener crveno-bijelih Janis Sferopulos oglasio se o ovom pojačanju na posljednjem treningu pred meč sa Real Madridom. Crveno-bijeli gostuju u Španiji u četvrtak od 20:45, a iako je grčki stručnjak rekao prošle nedjelje da klub ne traži pojačanja stvari su se u međuvremenu promijenile.

Razlog zbog koga je reprezentativac Srbije ponovo u Beogradu je povreda Džoela Bolomboja na meču sa ekipom Budućnosti u "MoračI". Povrijedio se na duži vremenski period iskusni centar i zbog toga je klub reagovao. Istakao je da neće u Madridu biti u kombinaciji, ali da se mnogo očekuje od njega već u nekim narednim mečevima.

"Igramo bez Džoela, a kako sam rekao prošle nedjelje nismo bili na tržištu ali sada je ova povreda bila okidač. Sve vrijeme smo pratili tržište da bismo bili spremni za neočekivani i nažalost to neočekivano se desilo. Kao što sam rekao za nas je okidač bila Džoelova povreda i mislim da je naš menadžment pokazao sjajnu reakciju kada su počeli pregovori o Petruševu. Mogu da kažem da smo u posljednjim koracima da to završimo sa Olimpijakosom. Očekujemo da je spreman, treba mu nekoliko dana da nauči sistem, odbranu i napad , ali biće odmah u našem sistemu. Bitno je imati domaće igrače, gdje god dođem pokušavam da imam najbolje igrače iz te države. Veoma sam srećan što je Filip sa nama i mislim da je on igrač koji će nam pomoći da postignemo ciljeve", rekao je Sferopulos.

Osim o transferu Petruševa trener Crvene zvezde je okupljenim novinarima govorio i o predstojećoj utakmici sa Real Madridom. Kako je istakao, njegov tim zna kako da se postavi u tom meču, mada će biti teško iznenaditi bivšeg prvaka Evrope.

"Igramo sa Real Madridom u Madridu, to je uvijek teško mjesto za igru. Sa druge strane znamo šta moramo da uradimo i za mene je najbitnije je da se borimo za svaku loptu, sa jedne strane. Sa druge strane taktički da pratimo ono što smo trenirali. Mislim da je utakmica od prošle godine sa njima nema nikakve veze sa ovogodišnjom. Samo u imenu dva tima. Sigurno da su tu neki igrači koji su igrali prošli put, ali za mene Real Madrid ima stil igre koji se ne mijenja bez obzira na to ko su igrači. Oni igraju brzo, imaju kvalitet u svakoj poziciji, moraćemo da se prilagodimo", zaključio je on.

