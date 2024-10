Nikole Jokića nema u Top 10 najplaćenijih košarkaša svijeta!

Izašla je lista najplaćenijih košarkaša, ali u Top 10 igrača nema najboljeg u NBA ligi - Nikole Jokića.

Nedavno smo imali listu najplaćenijih fudbalera, a sada nastavljamo sa spiskom košarkaša. Pretpostavka je da je reprezentativac Srbije Nikola Jokić na vrhu, kao i kad se dodjeljuju NBA priznanja za najboljeg igrača, ali ovog puta Smoborca nema u Top 10.

Koliko će košarkaši zaraditi u sezoni 2024/25. otkrio nam je Forbs, a u obzir su uzete plate igrača, ali i prihodi koje primaju sa strane - sponzorstva, prodaja suvenira... Na vrhu je naravno Kralj - Lebron Džejms, osim što je najstariji NBA igrač, važi i za najbolje plaćenog. Već 11. put zaredom je na vrhu i u ovoj godini će zaraditi 128,7 miliona dolara, što je najveća zarada od kad Forbs rangira prihode NBA igrača. Njegova plata iznosi 48,7 miliona, oko 80 miliona dobija od sponzora.

Top 10 NBA igrača zajedno zarađuje 787 miliona dolara, a primjera radi, prije 10 godina kad je Lebron isto bio na čelu liste, njegova plata je iznosila 64,6 miliona, dok je prvih 10 momaka ukupno zaradilo 368 miliona dolara.

Van terena velike zarade imaju i Stef Kari i Kevin Durent sa po 50 miliona dolara i Janis Adetokunbo sa 45. O kojoj sumi se radi najbolje svjedoči činjenica da su u tom rangu u fudbaleri Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo, golferi Rori Mekilroj i Tajger Vuds, kao i bejzbol igrač Šohei Ohtani.

Stef Kari je drugi na listi, potpisao je jednogodišnji ugovor sa Golden Stejtom, ali ima i veoma uspješnu karijeru van terena. Glumio je i producirao je jednu humorističku seriju, investirao u dvije kompanije za proizvodnju pića, pa će njegova zarada poslije svega toga iznositi 105,8 miliona dolara.

Na trećem mjestu je Kevin Durent sa 99,9 miliona, ali će ova cifra biti povećana pošto se očekuje da dobije povećanje od 3,4 miliona u narednoj sezoni, posljednje godine ugovora koji ima sa Finiksom. Četvrti je Janis Adetokunbo sa 93,8 miliona dolara, zatim sledi Demian Lilard sa 64,8 miliona dolara, pa Džoel Embid sa 61,4, Džimi Balter sa 58,8.

Devin Buker zauzima osmu poziciju sa 58,2 miliona dolara, on ovog mjeseca puni 28 godina i dobio je svoj prvi par patika Najk brenda. Iza njega se nalazi Luka Dončić sa prihodom od 58 miliona, on se našao i na Forbsovoj listi najplaćenijih sportista do 25 godina. Na posljednjem mjestu se nalazi Bredli Bil sa zaradom od 57,7 miliona dolara, on je uz Durenta i Bukera još jedan član Finiksa, pa samim tim Sansi imaju tri igrača koji se nalaze u Top 10 najplaćenijih igrača.

Spisak najplaćenijih igrača:

Lebron Džejms - 128,7 miliona dolara Stef Kari - 105,8 miliona dolara Kevin Durent - 99,9 miliona dolara Janis Adetokunbo - 93,8 miliona dolara Demian Lilard - 64,8 miliona dolara Džoel Embid - 61,4 miliona dolara Džimi Balter - 58,8 miliona dolara Devin Buker - 58,2 miliona dolara Luka Dončić - 58 miliona dolara Bredli Bil - 57,7 miliona dolara

