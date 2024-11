"Ne igra im Vezenkov, ali to se neće osjetiti!" Željko Obradović traži da igrači zaborave meč sa Zvezdom

Evo šta je trener Partizana Željko Obradović rekao pred meč sa Olimpijakosom.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan u četvrtak od 20.45 u "Beogradskoj areni" dočekuje Olimpijakos u okviru 12. kola Evrolige, a vrlo važna vijest za sastav Željka Obradovića je da se oporavio Vanja Marinković. Praktično će samo Mario Nakić biti van sastava, tako da je za Partizan sada važno da "uhvati ritam" nakon pobjede nad Crvenom zvezdom u prethodnoj rundi.

“Zadovoljni su igrači, vidjelo se poslije utakmice kako su reagovali, cijela ta atmosfera je uticala i na raspoloženje tima. To je ono što smo pričali - rezultati jesu bili loši, ali igra nije bila toliko problematična. Odigrali smo dobro i pametno, to je to", objasnio je Žoc za "Sport Klub" i stakao da je bilo dosta dobrih stvari na toj utakmici, pošto su njegovi igrači bili potpuno koncentrisani i taj primjer želi da vidi i u svakoj sljedećoj utakmici.

"Naravno, treba da se zaboravi (utakmica sa Zvezdom, prim. aut.), ovo je nova utakmica protiv izvanrednog protivnika koji ima najviše ambicije. Mnogi igrači su ostali u Olimpijakosu, a i pojačali su se, trener je ostao isti, filozofija nepromijenjena, igraju tečno. Najefikasniji su tim, tačno se zna ko šta radi i u odbrani i u napadu. Moramo da igramo na visokom nivou jer igraju timsku košarku, dakle koncentracija svih 40 minuta", kazao je trener Partizana dodavši da je napad vrlo važan jer Olimpijakos sve kažnjava iz "primarnih i sekundarnih kontranapada", pa će organizacija igre biti ključna.

Donekle olakšavajuća okolnost trebalo bi da bude što će Olimpijakos biti bez najboljeg igrača Saše Vezenkova, dok takođe neće biti Mozesa Rajta. Pod znakom pitanja je Evan Furnije koji je doputovao u Beograd.

"Vezenkov je sigurno veoma bitan igrač za njih, u nekim trenucima i Mozes Rajt, ali imaju mnogo igrača na tim pozicijama, i mislim da se njihovo odsustvo neće osetiti. To su i pokazali na prethodnim utakmicama, imaju ‘pun’ sastav i veliki kvalitet na svakoj poziciji. Moramo da shvatimo odbranu koju oni igraju, da selekcija šuta bude dobra i da im ne dozvolimo da trče. Oni takođe završavaju često šutevima u poslednjim sekundama, a takve koševe smo primali i protiv Armanija. Uvijek ruka na lopti, skok, to su najvažnije stvari", zaključio je Obradović.

Podsjetimo, Partizan trenutno ima skor od tri pobjede i osam poraza, dok je Olimpijakos na "obrnutom" skoru.







