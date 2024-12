Da nije bilo njega, ne bi bilo ni Majkla Džordana! Bio mu idol, a završio u zatvoru navučen na kokain

Dejvid "Skajvoker" Tompson bio je jedan od najuticajnijih igrača sedamdesetih i osamdesetih godina. Njegov trag u košarci vidi se i danas. Inspirisao je najvećeg svih vremena Majkla Džordana.

U eri nevjerovatnog atleticizma u NBA ligi, ima onih koji su skloni da tvrde da ranije nije bilo tako moćnih atleta kakve danas možemo da gledamo iz noći u noć na američkim parketima. Međutim, Dejvid "Skajvoker" Tompson (70) živi je dokaz da ta teza apsolutno ne stoji.

Dejvid Tompson je član Nejsmitove Kuće slavnih i prije svega legenda američke koledž košarke, NCAA šampion iz 1974. godine sa En-Si Stejtom. Nakon tako blistavog zaleta u studentskim danima, postao je prvi pik sa NBA drafta 1975. Tada su ga odabrali Denver Nagetsi, među kojima je proveo sedam godina i tri puta u njihovom dresu zaslužio poziv na Ol-star, dok je četvrti put na tu reviju otišao kao igrač ugašenih Sijetl Supersoniksa, što je bio od 1982. do 1984. godine.

Koliko je bio napadački potentan NBA bek pokazuje i to što je, između ostalog, jedan od samo desetorice NBA igrača koji su postigli više od 70 poena na jednoj utakmici. U to društvo ušao je kada je u aprilu 1978. godine u porazu od Detroita ubacio 73 od 137 poena Nagetsa.

Poznat i po nadimku "Nebeski šetač", Tompson je ostavio tako dubok trag u svoje vrijeme da se decenijama prepričavaju njegova zakucavanja, kao i da ljubitelji NBA lige i dalje dijele anegdote o tome koliko je skakao uvis iz mjesta. "Čitava ideja skoka uvis počela je sa Dejvidom Tompsonom", govorio je Majkl Džordan, najveći košarkaš svih vremena koji je isticao da mu je upravo "Skajvoker" bio idol.

Smatra da se da je Tompson na koledžu sa saigračem Monijem Tauom praktično izmislio i tada i sada ubistvenu alej-up akciju u kojoj plejmejker nabacuje loptu sa distance, a igrač koji zakucava skače iznad obruča, prihvata je i postiže poene. U vrijeme u kojem su oni to izvodili zakucavanje je bilo još nedozvoljeno zbog "Lu Alsindor pravila", pa je Tau nabacivao loptu, a Tompson je morao da je nježno spusti kroz obruč u svom letu sve do vrha table. Kuriozitet je i to da je takav atleta samo jednom zakucao na koledžu, 1975. godine pred odlazak u NBA i taj potez je bio sankcionisan tehničkom greškom, a poeni su bili poništeni.

Skakao do vrha table, doslovno Dejvid Tompson na koledžu je bio poznat po tome da je skidao novčiće sa vrha table. Iz mjesta je skakao 111 centimetara. Poređenja radi, toliko danas skače Dža Morent.

"Bio je sila na koju se trebalo ugledati. Njegova sposobnost da pogađa, njegova jedinstvenost, kreativnost... To što je mogao da izvede sa svojom visinom od 193 centimetara uticalo je na mnoge ljude. Da budem iskren, mnogi oko mene ne pamte Dejvida Tompsona, ali ja ga pamtim. On je stvorio alej-up", kazao je Džordan o njemu.

"Kako bih igrao protiv Tompsona? Bilo bi to teško. Morao bih da prvo proučim njegove slabosti, a ne mogu da se sjetim koje bi to slabosti bile. Bio je sjajan u skok-šutu, imao je fenomenalnu sposobnost da skače", takođe je govorio Em-Džej o Tompsonu.

Droga, tuča na stepenicama i na kraju - zatvor

Prolazio je Tompson i kroz velike probleme sa zavisnošću, pravdao ju je osjećajem "samoće i izolovanosti" nakon komplikovane povrede stopala u sezoni 1979/1980. Zbog tog problema se 1983. liječio na klinici, a neizbježno je bilo povezati i taj problem sa njegovim preranim krajem karijere, već 1984. godine. Zvanično se povukao zbog teške povrede koljena, koju je zadobio u padu na stepenicama u čuvenom noćnom klubu "Studio 54" na Brodveju.

Brat mu je poznati NBA stručnjak Tompson je bliski rođak Alvina Džentrija (70), sada visokog funkcionera Sakramento Kingsa, a svojevremeno pomoćnog trenera niza NBA timova, uključujući i šampionskog sastava Golden Stejta iz 2015. Samostalno je vodio Finiks od 2008. do 2012. i Nju Orleans od 2015. do 2020.

Pokušao je nakon toga da se vrati košarci 1985. godine, bio je na probi u Indijana Pejsersima, ali nije uspio, pa je i poslije toga bio hapšen zbog alkoholisanja u javnosti. Ni tu nije bio kraj njegovim problemima, jer je u toku 1986. godine navodno svakog dana trošio po 1.000 dolara na kokain... A, potpuno dno je dotakao kada je 1987. fizički napao svoju suprugu i zbog tog zločina ležao u zatvoru 180 dana. Tek nakon toga je promijenio život, posvetio se hrišćanskoj vjeri i uspio da reorganizuje svoj život.

I tokom devedesetih, kada su veliki problemi ostali iza njega, pokušao je da bar revijalno igra, pa je 1992. na Ol-staru u utakmici "Klasik legendi" doživio tešku povredu i bio iznesen sa terena u invalidskim kolicima. Zbog toga je liga ukinula organizaciju te utakmice...

Početkom 21. vijeka, 2003. godine, Tompson se vratio na svoj koledž jSeverna Karolina, diplomirao sociologiju i snimio autobiografski film "Skajvoker". Zanimljivo je da je upravo on 2009. uveo Majkla Džordana u "Kuću slavnih"...

Kada je Majkl pozvao, pomislio sam "Vau"

Ostao je u šoku Dejvid Tompson kada ga je Em-Džej odabrao da baš on govori prije nego što najvećih svih vremena bude uveden u Kuću slavnih.

"Pozvali su me iz 'Kuće slavnih' i pitali me da li sam spreman da nekoga uvedem u nju. Rekao sam 'Da', ali nisam znao ko je bio u pitanju. Rekli su mi tada 'Majkl Džordan'. Pomislio sam... 'Vau, čast mi je", priznao je Tompson.

"Rekao im je da je moj veliki fan i da sam ga inspirisao. A, mogao je toliko ljudi iz Sjeverne Karoline da odabere...", dodao je oduševljeni bivši košarkaš

Poslije tako turbulentnog života i karijere, Tompson sada radi kao motivacioni govornik i učestvuje u događajima koji organizuju Šarlot Hornetsi i Denver Nagetsi. I još dugo će živjeti legenda o "Nebeskom šetaču".

Pogledajte kako je igrao Dejvid "Skajvoker" Tompson.

