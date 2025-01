Jedan od najvećih ikada priznao, nema pojma kako da zaustavi Jokića: Čak i kad promaši, on je najbolji na svijetu

Džejson Kid ne bježi od toga, on ne zna kako da zaustavi Nikolu Jokića!

Izvor: Youtube/Mavs fans for life

Iako su Dalas Maveriksi uspjeli da povedu na startu meča sa Denverom, pa da čak u jednom momentu vode i sa 19 poena razlike, nisu mogli da dođu do pobjede. Denver je na kraju trijumfovao 112:102 uz sjajnu partiju Nikole Jokića, a priznanje za srpskog centra poslije meča došlo je i od jednog od najboljih košarkaša ikada.

Legendarni plejmejker koji je kao igrač nastupao za Nju Džersi Netse, Dalas Maverikse, Finiks Sanse i Njujor Nikse kao trener vodio je Bruklin i Milvoki, a od 2021. vodi Dalas. Javno je pred kamerama sada više puta ponovio da je Jokić najbolji košarkaš na svijetu.

"Vidjećemo to sutra, da vidimo kako možemo da se poboljšamo. Davali su poene, Jokić je najbolji igrač koga možete da imate, on dodaje i daje poene. Moramo bolje da skačemo, promašili smo neke šuteve i nadam se da ćemo u utorak biti bolji", rekao je Kid kada su ga pitali kako da se njegov tim prilagodi i da bude bolji na narednom meču protiv Denvera.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Vjerovatno ni na toj utakmici neće za Dalas Maverikse biti dva najbolja igrača Kajrija Irvinga i Luke Dončića, a sasvim sigurno će van stroja biti Dante Egzum. Bez njih će Dalas morati da nađe način da spriječi Jokića da skuplja skokove, pošto je uz 19 poena na meču skupio i čak 18 skokova.

"On je jedan od najboljih u tome. Čak i kad promaši on nađe način da uhvati ofanzivni skok i vrati loptu u koš. Tako da to je nešto u čemu moramo da se potrudimo da budemo bolji, da razumijemo šta da uradimo. On je najbolji na svijetu, moramo da probamo nešto da mu odzuzmemo. Danas je dosta dodavao", rekao je Kid na kraju konferencije.