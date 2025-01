"U Nikolu Jokića je uvijek vjerovao samo jedan čovjek": Njegov kum priznao kad mu je zaledio krv u žilama

Nikola Jokić nije uvijek bio igrač kakav je sada, a jedan od najzaslužnijih za napredak bio je Nebojša Vagić.

Poznati američki novinar, a sada član organizacije Denver Nagetsa Majk Singer predstavljao je svoju knjigu "Zašto tako ozbiljno" o Nikoli Jokiću u Beogradu, a tokom te promocije govorio je i Nebojša Vagić. Poznati stručnjak za fizičku spremu je Nikolin kum, ali i trener koji je njegovo tijelo doveo do stanja u kome može da bude MVP NBA lige.

Vagić je dugo gradio svoj odnos sa Nikolom i upravo je on pred odlazak u NBA naporno radio sa Nikolom kako bi ga spremio za napore u Denver Nagetsima. Nastavio je i da se druži ali i da radi sa njim u danima i godinama koji su slijedili, a bio je jako emotivan što je dobio priliku da ispriča svoj dio priče o najboljem košarkašu na svijetu.

"Kao prvo želim da se zahvalim Majku jer sam dio ove priče koju mi možemo da vratimo prema Nikoli. Koliko toliko da mu se odužimo na svemu šta on čini za nas, ovih svih godina. Drago mi je da sam djelić ove knjige. Nikolu sam upoznao kad je bio klinac, kad je bio samo Nemanjin i Strahinjin brat. On je počeo da izlazi, da se pojavljuje u gradu i uvijek smo se viđali u dobrom okruženju i društvu. Naša veza su na početku bili Strahinja i Nemanja", otkrio je Nebojša Vagić na promociji knjige Majka Singera.

Možda je vjerovao samo jedan!

Sada mnogi vole da kažu da su znali šta će biti od Nikole Jokića, ali Vagić je vrlo iskren i priznaje da niko nije mogao da zna koliko dobar može da bude bucmasti klinac iz Sombora. Ipak, znalo se da ima "nešto" i da može da se očekuje njegov veliki napredak u narednim godinama.

"Tad je bilo teško da neko vidi da će nešto tako da bude od njega. To je prosto bilo baš teško, ali da će da bude ozbiljan košarkaš, da će da dođe do reprezentacije, to je možda moglo da se uoči. Ta prva godina kada je igrao u ruki sezoni, onda smo vidjeli da mu je nebo granica. To mi je tada tako izgledalo, ovo sada niko nije mogao ni maštom da dobaci tako daleko. Možda samo Strahinja, on je uvijek vjerovao", rekao je Vagić na promociji knjige.

"Kaže da neće trening, a nama se zaledi krv"

Kada je došlo vrijeme da se Nikola Jokić sprema za NBA ligu, moralo je da se radi pametno. Nije mogao da se prepiše recept od nekoga, već je moralo da se smisli kako da ga animiraju kako bi htio da vježba, kako da ga ubijede da je zabavno da trči, radi u teretani, radi na ishrani...

"Ta strategija da se Nikola animira, nije bila prepisivačka, resavska. On je tjerao da ga animiramo. Kaže: 'Neću da treniram', mi dobijemo led u žilama! Tako je bilo i pred Ljetnu ligu gdje me je Strahinja pitao da li bi htio da radimo i da spremimo Nikolu za NBA. Odmah sam rekao - Da, naravno. MI smo morali non-stop da ga animiramo, svi i uvijek smo morali da radimo. Mi smo se fokusirali na fizički dio, na teretanu. Nas trojica, Strahinja, Nemanja i ja smo imali to iskustvo, pa smo mu to malo nalijepili. Što se ticalo lopte, taktike, pasa, šuta, mnogo je on bio ispred nas. To smo završili prije proslave 20 godina rada Beobasketa. Sa priprema je otišao na tu utakmicu, pa na Ljetnu ligu. On se i dalje klatio dok je trčao. Na kraju tih priprema je trčao pravo i niko nije mogao da ga stigne. Nismo mogli da vjerujemo da je to tako. Nekoliko puta je samo rekao da neće da trenira, ali nije bilo nekih problema. Ja sam njemu poslije i kupio tortu na kojoj piše 'Neću da treniram'. Ali nije bilo tu nešto spektakularno, samo smo se skupili da on radi šta treba. Uradili smo veliki obim rada. Nalijepili smo taj neki dio, on je otišao u Ameriku, tamo su primijetili njegov napredak i to je dobilo neki smisao. Mi smo naravno uživali da radimo, meni je bila velika čast", ispričao je Nebojša Vagić.

Splavovi i kafane

Otkrio je i kako provodi dane kada organizuje splavarenja, druženja i izlaske za Nikolu i društvo po povratku u Srbiju. Kako kaže tu ponovo budu "dječaci" i to su momenti koje svi oni mnogo cijene.

"Mogu da otkrijem da je i na druženjima, splavarenjima, uvijek je MVP. Uvijek hoće da bude prvi, da duže ostane u vodi, bude brži od mene... Jako je poseban sklop uma i tijela. Nikola takav kakav je voli meni da zadaje probleme oko 300 nekih malih stvari, ali to rješavam sa lakoćom. Izuzetno je raspoložen kada smo na tim splavarenjima i druženjima. Dobra stvar je što smo se oženili, imamo i djecu pa i ne ostajemo dovoljno koliko bi htjeli. Pokušavamo da iskoristimo to vrijeme što bolje. Svima nama to izuzetno puno znači, taj bijeg da budemo veliki dječaci u toj neprijateljskoj prirodi. Tu se osjećamo možda i bolje nego kod kuće, ne planiramo da se odreknemo toga", priznao nam je Jokićev kum.

