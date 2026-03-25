logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gospodine Martinez, naklon do poda: Valensija je hit Evrolige jer ima najhrabrijeg trenera

Goran Arbutina
Pogledajte šta je uradio Pedro Martinez u završnici meča Valensija - Olimpijakos, što neke njegove kolege ne bi smjele ni da pomisle.

Trener Valensije ubacio klinva on donio pobjedu u Evroligi Izvor: Arife Karakum / AFP / Profimedia

Valensija je apsolutni hit ovogodišnje Evrolige i to nije slučajno. Trener Pedro Martinez napravio je mašineriju, ekipu koja je svakom rivalu "noćna mora" zbog atipične košarke koju igra, a istovremeno može da se kaže i da je svojim igračima dao veliko samopouzdanje, veru da mogu da pobijede svakoga.

Tako je prethodne noći u Valensiji "pao" Olimpijakos, možda i prvi favorit za osvajanje Evrolige. Uspela je Valensija to da dobije na nevjerovatan način 85:84, u dramatičnoj završnici, jednoj od najnevjerovatnijih u ovoj sezoni.

Pogledajte

03:23
Završnica meča Valensija - Olimpijakos
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

O čemu se radi? Olimpijakos je poveo 84:83 poenima Saše Vezenkova, a onda je loptu u ruke uzeo Montero. Imao je oko 12-13 sekundi da smisli rješenje i da donese pobjedu Valensiju, a kada se izdigao za šut - Furnije ga je "opalio jako" po prstima, pa ovo sudije nisu mogle da ignorišu, kao veliki broj sličnih situacija.

Čak se bunio Barcokas, tražio je loptu za svoj tim, a dok su sudije gledale snimak - Montero je pao na parket i pokazao da ne može da nastavi. Dobio je prejak udarac po prstima i nije bio u stanju da šutira, što je dovelo do nervoze na tribinama.

Ne i na klupi Valensije, gdje je Pedro Martinez pokazao da ima petlju. Odlučio je da sa klupe u igru pošalje svog najmlađeg igrača Serhija de Lareu, koji je igrao samo tri minuta na današnjoj utakmici. Takođe, ove sezone šutirao je ispod 70 odsto "penale", ali je trener osjetio da je ovo njegov dan.

I bio je u pravu, De Larea je pogodio oba slobodna bacanja i donio svojoj ekipi veliku pobjedu, a time je trener "ubio dvije muve" - dobio je igrača za nastavak sezone i još je ostvario trijumf protiv jednog od najboljih timova Evrolige.

Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige:



Standings provided by Sofascore

Tagovi

KK Valensija Evroliga košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

