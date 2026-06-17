Na pomolu obrt u NBA ligi: Janis Adetokumbo ipak ne ide u Majami?

Grčki košarkaš Janis Adetokmbo napustiće Milvoki Bakse poslije 13 godina.

Izvor: GEORGI LICOVSKI/EPA

Grčki košarkaš i dvostruki MVP NBA lige Janis Adetokumbo će ovog ljeta promijeniti sredinu. Mivoki Baksi su spremni da trejduju svoj najboljeg košarkaša, a u igru su dva tima - Majami Hit koji je važio za favorita, ali prema najnovijim informacijama iz Amerike, moglo bi da dođe do preokreta, sada su u prvi plan iskočili Boston Seltiksi. Ovo bi moglo da napravi potpunu pometnju na Istoku.

Nije poznato šta bi trejd uključivao, ali je američki novinar Bil Simons pre nekoliko dana otkrio da je Boston već poslao ponudu i da se čeka odgovor sa druge strane. Takođe, naveo je da je Adetokumbo jako zainteresovan za ovu opciju, iako se činilo da je prelazak u Majami već gotov posao.

Šta je sa Majamijem?

Majami je posljednjih sedmica važio kao glavni favorit, ali situacija se menja iz dana u dan. Trejd je trebalo da uključuje - Tajlera Hiroa, Kel'ela Varea i Haimea Hakeza koji bi krenuli put Milvokija, bio bi uključen i 13. pik na predstojećem NBA draftu, uz još nekoliko pikova koji nisu precizirani.

Epilog ćemo dobiti uskoro, ali jedno je sigurno, Janis će poslije 13 godina napustiti Milvoki. Janisu je ostala još jedna godina ugovora u Milvokiju koji za sada diktira uslove. Mjesecima traju pregovori, ali sada nije došlo dogovora jer Baksi nisu zadovoljni ponudom.