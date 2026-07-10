Jović zablistao za "orlove", pa poslao poruku iz Majamija: Znam koliko vrijedim

Srpski košarkaš Nikola Jović u narednoj sezoni igraće sa Janisom Adetokumbom u timu, pa je dolazak NBA zvijezde u Majami jedna od najvećih tema.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Reprezentativac Srbije Nikola Jović je mečevima u nacionalnom dresu pokazao da mu nedostaje teren i igra. Košarkaš Majamija bio je sjajan u dva meča Orlova u kvalifikacijama Srbije za Svjetsko prvenstvo. Sad kad je izvjesno da će ostati u Majamiju, Jović je govorio o najvećem transferu ljeta - dolasku Janisa Adetokumba u njegov tim.

"Drago mi je što sam ostao", rekao je Jović poslije treninga u srijedu u Las Vegasu.

"Mislio sam da vjerovatno neću biti ovdje. Ali zaista sam srećan. Naravno, ne samo zbog toga što ću dijeliti teren i igrati sa (Janisom) Adetokumbom, već i zato što ću imati priliku da učim od jednog od najboljih krilnih centara u istoriji.Od načina na koji živi, kako pristupa košarci i svega što radi van terena."

Nikola Jović nije imao sjajnu sezonu u Majamiju.

"Iskreno, nisam se previše brinuo, jer kao što uvijek kažu - ne možete da kontrolišete takve stvari. Na kraju dana, odluka nije bila u mojim rukama. Naravno da sam želio da ostanem. Dok god sam ovdje, želim da imam osjećaj da vraćam nešto ovom gradu, navijačima i ekipi. To mi je najvažnije. Srećan sam i nadam se da ću pomoći timu da ove godine ode korak dalje i da obradujemo naše navijače i ljude iz kluba."

Govoreći o prošloj, veoma teškoj sezoni, Jović je istakao da iz nje može mnogo da se nauči.

"Ne mislim da ikada treba odbaciti nešto takvo", rekao je Jović o sezoni za zaborav.

"Nije bila dobra sezona, ali sam mnogo naučio. Čovjek najviše nauči kada se nalazi u teškim trenucima. Kada si na dnu, tada shvatiš šta moraš da promijeniš. U tom trenutku samo želiš da se nikada više ne nađeš u toj situaciji i radiš sve da to spriječiš. Naučio sam mnogo. Prošla sezona nije bila dobra, ali vjerujem da će ova biti mnogo bolja."

Trener Majamija Erik Spolstra javno je govorio o lošim partijama Srbina. Međutim, Nikola Jović spreman je da radi na promjenama, kako bi kritike na njegov račun ostale samo ružna prošlost.

"Mislim da se mnogo sitnih stvari spojilo i uticalo na to da ne uspijem da pokažem svoj pravi nivo. Takođe, nakon što sam potpisao novi ugovor, prvi put sam osjetio da nisam imao istu motivaciju kao ranije. Kao da mi je bilo potrebno nešto što će me dodatno pokrenuti. Kada ne igraš dobro, motivacija malo opadne. Ali tada još više želiš da ponovo budeš najbolji", objasnio je srpski košarkaš.

Dobre partije u dresu reprezentacije Srbije tokom ljeta vratile su mu dodatno samopouzdanje. Odigrao je dva sjajna meča. Protiv Švajcarske je postigao 22 poena, a onda je protiv BiH otišao korak dalje i sa 32 poena i sedam trojki donio pobjedu Orlovima.

"To je bilo dobro. Mislim da mi je pomoglo da vratim deo samopouzdanja. Kao što uvijek kažem, znam koliko vrijedim i nikada nisam prestao da vjerujem u sebe. Ali lepo je kada dobro izgledaš i igraš za svoju zemlju. To mnogo znači i dobro je za vraćanje sigurnosti", rekao je Jović.

Vidi opis Jović zablistao za "orlove", pa poslao poruku iz Majamija: Znam koliko vrijedim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Rad sa Janisom Adetokumbom biće izazovan, svjestan je Jović.

"Neću mnogo imati loptu u svojim rukama. Za to imamo druge igrače. Moj zadatak je da popravim šut, mislim da je to najvažnije. Poslije toga dolaze male stvari - utrčavanja, kretanje bez lopte, igra uz aut-liniju i spremnost da reagujem, jer sada imamo Bama (Adebaja) i Janisa koji privlače mnogo pažnje protivničkih odbrana. Mislim da svi ostali moraju savršeno da se uklope. Gledao sam mnogo snimaka. Čak i tokom reprezentativnog perioda radili smo na jednostavnim stvarima - utrčavanjima, šutevima iz kretnje, ofanzivnim skokovima i detaljima koji mogu da pomognu da se što bolje uklopim u sistem Hita."

Na kraju, Jović je vrlo kratko opisao dolazak Janisa u Majami:

"On je zvijer. Ne postoji mnogo toga što može više da se kaže od toga", zaključio je Nikola Jović.

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