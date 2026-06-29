Nikola Jović otkriva smiješne anegdote iz NBA lige, uključujući i kako je njegova baba reagovala na priče o Abeli Dejndžer.

Izvor: Kyle Stevens / Shutterstock Editorial / Profimedia/ YouTube/ 6.75 range/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jović gostovao je u podkastu "6.75 range" u kome je ispričao brojne zanimljive anegdote iz svoje karijere, između ostalog i šta je "pokupio" od Miloša Teodosića i zbog čega nije želio da ode u Partizan. Ipak, one najduhovitije priče bile su iz NBA lige u kojoj Jović igra od 2022. godine.

Između ostalog, Nikola Jović je bio primoran da kao "ruki" u Majamiju sa sobom nosi uvek 100 prezervativa, što mu je majka našla u rancu, dok su mu mediji u Srbiji napravili nepriliku koju je morao da objašnjava svojoj babi.

Umirem

Nikola Jović priča o porno glumici koja ga je kačila na Instagramu, pa je izašlo u novinama i svojoj babi koja ga je zvala da pita za snajkupic.twitter.com/1AyTK8mQqz — Jellena L. (@TinkiVinkic)June 29, 2026



Šta se desilo? Mediji su povezivali Jovića sa Abelom Dejndžer samo zbog toga što je dolazila na utakmice Majamija, tako da se "pretjeralo" do te mjere da je informacija stigla i do porodice našeg mladog košarkaša. Najznatiželjnija za informacije o Abeli Dejndžer bila je baba koja je odmah ispitala Jovića o njoj.

"Jedna glumica eksplicitnih filmova kačila mene na Instagram i...", nasmijao se i prije početka priče Nikola Jović: "Ja nju ne znam stvarno. I sad pišu naše novine o tome i mene zove baba i kaže baba ko je ta glumica, gdje ona glumi... To su nevjerovatne stvari ha-ha. Ne mogu babi da objasnim, kažem joj samo, ma to neka serija. Šta da kažem da pretjeruju, ne možeš da objasniš takve stvari njoj".

Inače, radi se o vijesti iz 2024. godine kada je Abela Dejndžer na svom Instagramu podijelila poteze Nikole Jovića napisavši uz to: "Ovaj momak je pravi".

Vidi opis Nikola Jović: "Baba me zove - sine, ko ti je ta glumica Abela Dejndžer?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dylan Stewart / Newscom / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kyle Stevens / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Dylan Stewart / Newscom / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Dylan Stewart / Newscom / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Abela Dejndžer (Abella Danger) je jedna od najpoznatijih i najpopularnijih američkih glumica u industriji filmova za odrasle. Rođena je 1995. godine u Majamiju, a karijeru je započela 2014. godine. Tokom godina osvojila je brojne prestižne nagrade u svojoj branši (poput AVN i XBIZ nagrada) i stekla milione pratilaca na društvenim mrežama.

Pored rada u ovoj industriji, često privlači pažnju javnosti i medija svojim javnim istupima, gostovanjima u podkastima i komentarisanjem sportskih dešavanja, između ostalog i košarke Majamija za koji navija.

Osim njega, gledali smo je i na mečevima Nikole Jokića, pa se može reći da uživa u igrama srpskih košarkaša.

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