Džavonte Smart ponovo u ABA: Amerikanac dobio novu šansu, evo gdje nastavlja karijeru

Bivši košarkaš Crvene zvezde Džavonte Smart ponovo će igrati u ABA ligi, ovog puta za ekipu Kluža

Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Crvene zvezde Džavonte Smart ponovo će biti dio ABA lige, dvije godine nakon što je napustio beogradski tim. Američki bek će ovog puta nastupati za Kluž, koji će u novoj sezoni biti dio regionalnog takmičenja, ali i Evrokupa.

Smart je u Zvezdu stigao početkom 2024. godine i za kratko vrijeme uspio da osvoji tri trofeja. Sa crveno-bijelima je podigao pehare namijenjene osvajaču ABA lige, Kupa Radivoja Koraća i prvenstva Srbije. Međutim, igrao je daleko od očekivanja pa je više okarakterisan kao promašaj, nego kao dobra "investicija" kluba. U Evroligi je beležio 7,2 poena, imao je i dva skoka i 1,3 asistenciju.

Poslije rastanka sa beogradskim klubom okušao se u NBA ligi, gdje je potpisao za Orlando, ali nije uspio da se izbori za kontinuitet u najjačem košarkaškom takmičenju. Karijeru je potom uglavnom gradio kroz NBA razvojnu ligu, mijenjajući klubove, a sada se vraća u Evropu i ABA ligu. Kad je u pitanju popularna Dži liga u njoj je bio nešto uspješniji sa 16,2 poena, imao je i 2,7 uhvaćenih lopti i skoro tri skoka po meču.

Kluž će tako biti novi Smartov klub, a Amerikanac će imati priliku da ponovo pokaže šta može u regionalnom takmičenju. ABA liga mu je prijala, ali je odigrao svega osam mečeva - 13,1 poen, 3,1 skok i 1,6 asistencija.

Kluž će u Evrokupu igrati u grupi B u kojoj su i Turk Telekom, Tenerife, Venecija, Maksima, Šjauljaj, London Lajons, Frankfurt Skajlajners.