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Vembanjama iskreno o meču sa Srbijom: "Skidao sam rđu"

Vembanjama iskreno o meču sa Srbijom: "Skidao sam rđu"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Jedan od najboljih francuskih košarkaša Viktor Vembanjama biće glavni adut svog tima protiv Slovenije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo

Vembanjama iskreno o meču sa Srbijom Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Francuske, baš kao i tim Srbije, priprema se za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Adut Trikolora biće Viktor Vembanjama, najbolji Francuz u NBA ligi, dok će Slovenija igrati bez svog najjačeg igrača Luke Dončića. Susret je na programu u četvrtak od 20.30 sati, a mladi Francuz je više nego motivisan da kao kapiten bude i lider tima.

Iako je akcenat na meču protiv Slovenije, Vembanjama se najpre osvrnuo na susret sa Srbijom. Prijateljska utakmica, ali važna provjera za obje ekipe. Svaka reprezentacija je pobijedila na svom terenu, dok su "trikolori" trijumf odneli u tesnoj i neizvesnoj završnici. "To nisu bile odluke koje sam donosio kao kapiten, već kao igrač koji osjeća odgovornost. Pošto dugo nismo igrali, važno je da isprobate različite stvari i vidite šta funkcioniše, a šta ne. Može se reći da sam pokušavao da se vratim u ritam i skinem rđu", rekao je Vembanjama.

FIBA košarka se razlikuje od NBA košarke. "Prilagođavanje ne čeka samo igrače iz NBA lige. Sa tim se susreću i košarkaši iz Evrolige i francuskog prvenstva. FIBA lopta igračima uopšte nije omiljena, ali to je najbolji način da se ukratko objasni cijeli proces", dodao je.

Slovenija bez najjačeg aduta

Reprezentacija Slovenije ovog ljeta nije mogla da računa na Luku Dončića, koji je odlučio da ljeto provede u krugu porodice. Izostanak jednog od najboljih NBA igrača imaće jak uticaj na Sloveniju, ali je ovo ujedno i prava prilika da ovaj nacionalni tim dobije nove lidere. Ipak, Vembanjama izostanak Dončića ne vidi kao veliki nedostatak rivala.

"Ne gledam na to kao na prednost ili manu zbog toga što Luka neće igrati. Morate da prihvatite protivnika i njegov sastav kakav jeste, jer je to jednostavno realnost. Naravno da mi je žao što Luka neće biti na terenu, ali vjerujem da ću tokom karijere imati još prilika da odmjerim snage sa njim", zaključio je Francuz.

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Viktor Vembanjama

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