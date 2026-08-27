Nikola Jokić je dobio pomoć na poziciji krilnog centra, riječ je o mladom košarkašu Brajsu Hopkinsu

Izvor: Abbie Parr/AP

Nikola Jokić i Denver su dobili pojačanje! Riječ je o krilnom centru Brajsu Hopkinsu (23, 201 cm), koji je u tim stigao uz "dvosmerni ugovor". Dobro je poznato da NBA timovi imaju još prostora za tri takva ugovora, pa je Denver dobio priliku da ostvari još jedan, kako bi isti igrač bio od pomoći i "A" timu i ekipi u "Dži" ligi.

Hopkins je drugi igrač koji je u Denveru ove sezone potpisao ovakav ugovor, dok je prvi Klej-Džej Simpson. Kad je u pitanju Hopkins, on je izabran kao 49. pik na NBA draftu u junu, nakon što je prethodne sezone u dresu Sent Džonsa dobio mjesto u drugoj najboljoj petorci Big Ista.

Vidi opis Stiglo pojačanje za Nikolu Jokića: Denver napravio zanimljiv potez, možda je ovo njihov džekpot Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marcio Jose Sanchez/AP Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mark J. Terrill/AP Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Abbie Parr/AP Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Stephanie Scarbrough/AP Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Stephanie Scarbrough/AP Br. slika: 8 8 / 8

U svojoj prvoj kompletnoj sezoni, a posle povrede prednjih ukrštenih ligamenata koljena, koju je doživio u januaru 2024, odigrao je 37 utakmica. Prosečno je beležio 13,6 poena, 6,2 skoka, 1,9 asistencija i 1,1 ukradenu loptu po meču. Denveru se preporučio mečevima u Letnjoj ligi, gdje je bilježio 18 poena, imao je i 6,5 skokova za 25,9 minuta na terenu.

Da li će Hopkins igrati u Denveru?

Iako je mlad igrač, bez mnogo iskustva i iako je igrač koji ima dvojnu licencu, postoji velika mogućnost da momka iz Ilinoisa vidimo na parketu. Mnogo toga zavisiće od rotacije tima iz Kolorada, a ponajviše od Erona Gordona i Spensera Džounsa. Gordon je u sezoni za nama odigrao svega 36 utakmica i njegov nedostatak na terenu bio je izuzetno osetan.

A, po principu - dok jednom ne smrkne, drugom ne svane - Spenser je dobio priliku da igra u timu Denvera. Iako nije imao rezultatski doprinos poput Gordona, polako je dobijao važnu ulogu u timu. Vrlo moguće je da sličan scenario vidimo i ove sezone i da Hopkins postane dio rotacije zbog raznih problema u timu.