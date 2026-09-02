Lebron Džejms dobio novo pojačanje: Stigao centar od 229 centimetara za napad na NBA titulu

Tako Fol je novi košarkaš Filadelfije i pokušaće da osvoji NBA titulu sa Lebronom Džejmsom

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Filadelfija pravi Lebronu Džejmsu tim koji može da se bori za titulu. Najnovije pojačanje je centar od 229 centimetara - Tako Fol. Rešili su da mu daju šansu poslije epizode u Kini i da tako, sa ograničenim budžetom, riješe pitanje u reketu.

Fol je rođen 10. decembra 1995. godine u Senegalu i na draftu 2019. godine nije izabran. Otišao je poslije toga na Letnju ligu i tamo igrao za Boston. Uspio je da se nametne, da dobije ugovor, mada je više igrao u njihovoj filijali. Igrao je još za Klivlend i njihov razvojni tim prije odlaska u Kinu.

Tamo je igrao za nekoliko timova, bio je kratko i na Novom Zelandu, pa je dobio ponudu da se vrati u NBA. Koliko može i šta može centar od 229 centimetara? Ostaje da se vidi. Ono što je jasno jeste da Siksersi nemaju previše novca u budžetu za velika pojačanja, pa je Fol jedno od prinudnih rješenja.